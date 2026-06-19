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Gomas de mascar de Ancelotti: hábito faz bem ou mal?

Saúde News

Gomas de mascar de Ancelotti: hábito faz bem ou mal?
Gomas De MascarHabitoBeneficio
📆6/19/2026 9:27 AM
📰g1
38 sec. here / 21 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 86%

O hábito de Carlo Ancelotti de usar gomas de mascar durante partidas de futebol desperta curiosidade há décadas. O treinador frequentemente foi flagrado trocando de gomas diversas vezes ao longo das partidas. Ancelotti já contou em entrevistas que foi fumante e que substituiu o cigarro pela goma de mascar. Mas o que a ciência diz sobre esse costume? Segundo especialistas em odontologia e gastroenterologia, a goma de mascar pode trazer benefícios quando utilizada corretamente, especialmente na versão sem açúcar e por um período limitado, de cerca de 10 minutos.

Gomas de mascar de Ancelotti: hábito faz bem ou mal? O hábito de Carlo Ancelotti de usar gomas de mascar durante partidas de futebol desperta curiosidade há décadas.

Nas passagens por clubes como Real Madrid, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, o treinador frequentemente foi flagrado trocando de gomas diversas vezes ao longo das partidas. Ancelotti já contou em entrevistas que foi fumante e que substituiu o cigarro pela goma de mascar. Mas o que a ciência diz sobre esse costume?

Segundo especialistas em odontologia e gastroenterologia, a goma de mascar pode trazer benefícios quando utilizada corretamente, especialmente na versão sem açúcar e por um período limitado, de cerca de 10 minutos. Ela pode ser utilizada principalmente após as refeições, quando não é possível realizar imediatamente a higiene bucal, mas não deve substituir a escovação nem o uso do fio dental

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g1 /  🏆 7. in BR

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