Gols e muitas chances desperdiçadas marcam clássico entre Corinthians e São Paulo

O clássico entre Corinthians e São Paulo terminou em 1 a 0 no favor do São Paulo. O gol foi marcado por Raniele, que marcou de cabeça no lado direito da pequena área. Apoio decisivo de Rodrigo Garro, com um cruzamento após escanteio.

O jogo entre Corinthians e São Paulo , válido pela 39ª rodada do Campeonato Brasileiro , terminou em 1 a 0 para os visitantes. O gol do triunfo foi marcado por Raniele, que marcou de cabeça no lado direito da pequena área.

Apoio decisivo de Rodrigo Garro, com um cruzamento após escanteio. A partida começou com boa fase para o Corinthians, que criou várias oportunidades para abrir o placar, incluindo falta cometida por Damián Bobadilla, que defendeu faltas perigosas de Yuri Alberto e Gabriel Paulista.

No entanto, os visitantes não ficaram satisfeitos e pressionaram para igualar o resultado, mas tiveram grandes chances desperdiçadas por Jonathan Calleri e Rodrigo Garro. O primeiro acabou com finalização bloqueada, enquanto o segundo desperdiçou um cruzamento após escanteio. No segundo tempo, a partida seguiu em alta velocidade com muitas finalizações até que, aos 37 minutos, João Lucas marcou o gol do São Paulo, mas o árbitro anulou o golo devido ao lance irregular.

Concluindo, Corinthians e São Paulo trocam por 1 a 1 gols em três rodadas, mantendo o campeonato equilibrado





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