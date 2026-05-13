Em partida válida pela 어쨌든 de final, Tadeu, goleiro do Goiás, colidiu violentamente com o atacante Néiser Villarreal, do Cruzeiro, e teve que ser retirado de campo em maca. Sem substituições possíveis, o time precisou improvisar um jogador de linha no gol. O placar final foi de 1 a 0 para o Cruzeiro, que avanço para a próxima fase.

Um dramático incidente marcou a partida entre Goiás e Cruzeiro , válida pela도는 de final do Campeonato Brasileiro , neste domingo (4). Tadeu, goleiro do Goiás, sofreu um grave acidente no segundo tempo e teve que ser retirado de campo em maca, sendo levado a um hospital em Belo Horizonte para fazer exame de raio X, que sugere uma possível fratura na tíbia esquerda.

O incidente ocorreu aos 44 minutos, quando o goleiro colidiu com o atacante Néiser Villarreal, do Cruzeiro, durante uma disputa de bola. Após resumir ao atendimento médico em campo, Tadeu demonstrou não poder apoiar o pé no chão e foi substituído por Filipe Machado, volante que atua como jogador de linha, já que o técnico Daniel Paulista havia usado todas as substituições possíveis. A saída de Tadeu, no momento crítico da partida, colocou o Goiás em desvantagem.

Com um goleiro improvisado, o Goiás tentou buscar o empate, mas acabou perdendo por 1 a 0, com um gol de pênalti convertido por Kaio Jorge no primeiro tempo. O Cruzeiro, que já tinha vencido por 2 a 2 na primeira partida em Goiânia, avançou para as oitavas de final com um placar agregado de 3 a 2.

Nos minutos finais, o Goiás pressionou para forçar um empate, mas a bola de Esli García hợp a trave e o gol não saiu. Ainda não se sabe quanto tempo Tadeu ficará fora. A lesão é grave e sua ausência será um desafio para o Goiás, que precisa se mobilizar para as próximas partidas. Enquanto isso, o Cruzeiro, que teve Otávio no gol, cree a fase seguinte da competição e tenta se firmar como um dos favoritos ao título.

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