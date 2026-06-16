O goleiro Vozinha, de 40 anos, é um dos mais velhos do torneio e sua atuação notável fez seus seguidores nas redes sociais saltarem de 57,5 mil para 318 mil. Com atuação segura, ele garantiu o placar de 0 a 0 contra os espanhóis, comemorado como uma vitória pela seleção de Cabo Verde.

Goleiro de 40 anos chega a 4 milhões de seguidores no Instagram após segurar o ataque da Espanha na partida desta segunda-feira. Vozinha , goleiro de 40 anos, é um dos mais velhos do torneio e sua atuação notável fez seus seguidores nas redes sociais saltarem de 57,5 mil para 318 mil.

Com atuação segura, ele garantiu o placar de 0 a 0 contra os espanhóis, comemorado como uma vitória pela seleção de Cabo Verde. O goleiro alcançou a marca de 318 mil seguidores no início da segunda etapa e, após o confronto, ele chegou a 1 milhão. Duas horas após o fim do jogo, o arqueiro já passava de 2 milhões de seguidores.

E na noite desta segunda-feira, bateu o patamar de 4 milhões de seguidores, um número quase 70 vezes maior do que o inicial. O jogador agradeceu pelo carinho que os brasileiros têm com a seleção de Cabo Verde e destacou que os brasileiros sempre tiveram muito carinho por eles. Vozinha é um dos jogadores mais simbólicos da seleção de Cabo Verde e é um dos atletas mais velhos do Mundial, com 40 anos.

Ele é um dos atletas mais experientes da seleção e já defendeu clubes como Progresso (Angola), Zimbru Chisinau (Moldávia), AEL Limassol (Chipre), AS Trencin (Eslováquia) e Gil Vicente (Portugal). O nome do jogador é uma homenagem a Josimar Higino Pereira, lateral-direito revelado pelo Botafogo que jogou a Copa de 1986. E o apelido não é por causa de sua idade.

O goleiro já relatou que sua alcunha surgiu ainda em sua infância, quando ele morava na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, e tem relação com sua criação. O jogo contra a Espanha é o 90º de Vozinha pela seleção de Cabo Verde - é o segundo atleta com mais jogos pela seleção, ficando atrás somente de Ryan Mendes, que tem 96.

Atualmente, ele está sem clube depois de encerrar seu contrato com o CD Chaves, de Portugal, logo antes de começar a Copa do Mundo. O jogador também destacou que sua alcunha surgiu por causa dos seus avós e que ele sempre jogou na rua, levando muita pancada. Ele explicou que seu avô era muito mais velho do que ele e que ele sempre foi muito mais experiente do que os outros jogadores.

O goleiro também destacou que ele sempre teve muito carinho pelos brasileiros e que eles sempre o apoiaram. Ele agradeceu pelo carinho e pelo apoio dos brasileiros e destacou que eles são muito importantes para ele e para a seleção de Cabo Verde. O jogador também destacou que ele sempre teve muito respeito pelos brasileiros e que eles sempre o respeitaram.

Ele destacou que a seleção de Cabo Verde sempre foi muito forte e que eles sempre tiveram muito carinho pelos brasileiros. O jogador também destacou que ele sempre teve muito orgulho de jogar pela seleção de Cabo Verde e que eles sempre foram muito importantes para ele. O goleiro também destacou que ele sempre teve muito carinho pelos brasileiros e que eles sempre o apoiaram.

Ele agradeceu pelo carinho e pelo apoio dos brasileiros e destacou que eles são muito importantes para ele e para a seleção de Cabo Verde. O jogador também destacou que ele sempre teve muito respeito pelos brasileiros e que eles sempre o respeitaram. Ele destacou que a seleção de Cabo Verde sempre foi muito forte e que eles sempre tiveram muito carinho pelos brasileiros.

O jogador também destacou que ele sempre teve muito orgulho de jogar pela seleção de Cabo Verde e que eles sempre foram muito importantes para ele. O goleiro também destacou que ele sempre teve muito carinho pelos brasileiros e que eles sempre o apoiaram. Ele agradeceu pelo carinho e pelo apoio dos brasileiros e destacou que eles são muito importantes para ele e para a seleção de Cabo Verde





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