Goleiro Bruno Fernandes é preso após dois meses foragido da Justiça

O ex-goleiro do Flamengo, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, foi capturado em São Pedro da Aldeia após descumprir regras da liberdade condicional. A família da vítima expressou alívio e espera que ele cumpra a lei.

A prisão do goleiro Bruno Fernandes , condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio , ocorreu na noite de quinta-feira (7) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O ex-jogador do Flamengo estava foragido da Justiça há cerca de dois meses, após descumprir as regras da liberdade condicional. Segundo a Vara de Execuções Penais, Bruno cometeu várias irregularidades, incluindo uma viagem não autorizada ao Acre, não retorno ao regime semiaberto no prazo estipulado, não atualização de seu endereço por três anos, descumprimento de horários de recolhimento e frequência a locais proibidos, como o Maracanã durante um jogo em fevereiro.

Além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apontou viagens não autorizadas para Minas Gerais. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que localizou Bruno no bairro Porto da Aldeia. Ele não resistiu à abordagem e colaborou com os policiais.

Inicialmente, foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia em São Pedro da Aldeia, onde o mandado foi cumprido, e depois transferido para a 127ª DP em Búzios para os procedimentos legais. A família de Eliza Samudio, representada por Maria do Carmo, madrinha de Bruninho, filho da vítima, expressou alívio com a prisão. Ela afirmou que Bruno nunca teve responsabilidade e que espera que ele cumpra a lei, tenha um endereço fixo e pague a pensão devida.

O caso Eliza Samudio teve grande repercussão nacional e internacional. Bruno foi condenado em 2013 a mais de 22 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. Ele cumpriu pena em regime fechado de 2010 a 2019, quando progrediu para o semiaberto, e em 2023 foi concedida a liberdade condicional. A família da vítima espera que, desta vez, Bruno entenda a gravidade de seus atos e cumpra as obrigações legais.

O caso também foi tema da série 'História do Crime', disponível no aplicativo GloboPop, que retrata crimes notórios no Brasil





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