Goleiro Bruno, condenado pelo caso Eliza Samudio, é preso novamente por descumprir liberdade condicional

O goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado pela morte de Eliza Samudio, foi preso novamente por descumprir as regras da liberdade condicional. Ele estava foragido desde março e foi localizado pela Polícia Militar na Região dos Lagos. A prisão ocorreu após a revogação do livramento condicional devido a uma viagem não autorizada para o Acre.

O goleiro Bruno Fernandes de Souza, conhecido por sua carreira no futebol e condenado pela morte de Eliza Samudio , foi preso novamente nesta quinta-feira (7) pela Polícia Militar em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

O atleta estava foragido desde março devido ao descumprimento das regras da liberdade condicional. Segundo informações da corporação, agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Cabo Frio localizaram o jogador na Rua A, s/n, Porto d'Aldeia, após uma operação conjunta com a inteligência da unidade e da Polícia Militar de Minas Gerais. Bruno não ofereceu resistência e foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (DP) de Cabo Frio, sendo posteriormente transferido para a 127ª DP de Búzios.

A prisão ocorreu após a Vara de Execuções Penais (VEP) revogar, no dia 6 de março, o livramento condicional do goleiro. A decisão foi tomada porque Bruno viajou para o Acre, em fevereiro, para defender o Vasco-AC em uma partida da Copa do Brasil sem a devida autorização judicial.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que solicitou a revogação, destacou que a viagem ocorreu apenas quatro dias após a concessão do benefício, caracterizando uma violação das condições impostas pela Justiça. A defesa de Bruno argumentou que, como ele reside em Cabo Frio, a guia de execução da decisão deveria ser encaminhada para a Região dos Lagos, onde o regime semiaberto era cumprido de forma domiciliar.

Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio, cujo corpo nunca foi encontrado. Sua trajetória no sistema prisional é marcada por altos e baixos: em 2010, ele foi preso pela primeira vez enquanto jogava no Flamengo. Em 2013, a Justiça confirmou a pena de mais de 20 anos de prisão.

Em 2017, após obter um habeas corpus, ele foi contratado pelo Boa Esporte-MG, mas retornou à cadeia meses depois por decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2019, passou a cumprir pena em regime semiaberto e, em 2023, obteve liberdade condicional, que agora foi revogada





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