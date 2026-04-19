Golaço de Calcanhar Abre o Placar: Coritiba Vence Atlético-MG no Couto Pereira

O Coritiba abriu o placar contra o Atlético-MG com um gol espetacular de calcanhar, após cobrança de escanteio. A partida, válida pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2026, é acompanhada em tempo real com detalhes da arbitragem, histórico do confronto e situação das equipes na tabela.

ESPALMOU PRO LADO! Renan Lodi, com um chute potente de primeira com a perna esquerda, enviou a bola em direção ao gol, em um lance que exigiu uma grande defesa de Pedro Rangel.

O escanteio foi batido por Josué na pequena área, onde Breno disputou a bola com Hulk. Hulk não conseguiu afastar o perigo e o atacante, com um toque de calcanhar, mandou a bola para as redes, abrindo o placar para o Coritiba no Couto Pereira, 1 a 0!

A partida está agendada para as 16:00, horário de Brasília. A arbitragem principal ficará a cargo de Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), com Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) comandando o VAR.

O mando de campo é do Coxa, e o jogo será disputado no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, capital do Paraná. Coritiba e Atlético-MG se enfrentaram em quarenta e nove oportunidades ao longo da história. Deste total, quarenta e cinco foram pelo Brasileirão Série A, dois pela Série B, um pela extinta Copa Sul-Minas e um pelo também extinto Robertão.

Em termos gerais, o Galo Mineiro leva vantagem com trinta vitórias contra treze do Coxa-Branca, além de seis empates. Jogando em casa, o Coritiba disputou vinte e dois confrontos contra o Atlético-MG, com dez triunfos para os mandantes, nove para os visitantes e três empates.

O Galo, por sua vez, busca recuperação após um início irregular na competição. Atualmente, a equipe mineira ocupa a 11ª colocação com quatorze pontos, dois a mais que o Corinthians, que está na 17ª posição e dentro da zona de rebaixamento. A campanha do Atlético-MG registra quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, com quatorze gols marcados e treze sofridos.

O Coxa se mantém na metade da tabela, com os olhos voltados para a parte superior. A equipe paranaense está em 8º lugar com dezesseis pontos, quatro a menos que o Bahia, o primeiro time que se classificaria para a próxima edição da CONMEBOL Copa Libertadores da América. O Coritiba acumula quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, com treze gols marcados e doze sofridos até o momento.

Boa tarde! Hoje acompanharemos juntos a partida entre Coritiba e Atlético-MG, válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026





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