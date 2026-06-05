Guéla Doué se tornou um dos nomes mais comentados depois da vitória da Costa do Marfim sobre a França. Além disso, um padeiro de Zaragoza foi preso por fabricar clandestinamente pães e um cientista disse que precisaríamos detonar o arsenal nuclear da Terra 130 vezes para liberar a energia que criou os grandes cânions da Lua.

Já está checado, gol está confirmado, disse VAR antes de árbitro decidir rever lance e anular gol de empate da Chapecoense contra o Palmeiras. Guéla Doué se tornou um dos nomes mais comentados depois da vitória da Costa do Marfim sobre a França nesta quinta-feira.

Foi dele um dos gols que pôs fim a invencibilidade francesas. Mas o que chamou a atenção foi o fato dele jogar por Costa do Marfim enquanto seu irmão mais novo Desiré Doué, atacante do PSG, atua pela França. Importante lembrar que ambos são filhos de uma mãe francesa com um pai marfinense. Ambos cresceram na França e deram os primeiros passos na base do Rennes.

No entanto, o irmão mais velho decidiu defender as cores da Costa do Marfim por conta de sua relação com a origem do pai. Ele foi convocado pela primeira vez em 2024. O irmão mais velho, Desiré, disse em entrevista que ele e Guéla são como gêmeos e sempre se sentem assim, desde pequenos. Eles têm um laço incrível que muita gente já comentou ao longo dos anos.

Eles contam tudo um para o outro e não têm segredos. Guéla apoia muito o irmão no seu dia a dia, disse Desiré.

Além disso, um padeiro de Zaragoza, na Espanha, foi preso por fabricar clandestinamente 69.300 pães na padaria onde trabalhava, para vendê-los com um cúmplice. E, em um caso interessante, um cientista disse que precisaríamos detonar o arsenal nuclear da Terra 130 vezes para liberar a energia que criou os grandes cânions da Lua. E, finalmente, a Copa do Mundo da Fifa 2026 está chegando, e muitos fãs estão ansiosos para assistir aos jogos





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