GOL! BÓCA JUNIORS 1, CRUZEIRO 0

A partida entre Boca Juniors e Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, terminou com vitória do primeiro por 1 a 0. O gol foi marcado por Miguel Merentiel, do Boca Juniors, que finalizou com o pé direito de muito perto, no ângulo superior direito. A assistência foi de Leandro Paredes com um cruzamento de bola parada.

Gol ! Boca Juniors 1, Cruzeiro 0. Miguel Merentiel ( Boca Juniors ) finalização com o pé direito de muito perto no ângulo superior direito. Assistência de Leandro Paredes com um cruzamento de bola parada.

Tomás Aranda (Boca Juniors) sofre uma falta na lateral esquerda. Finalização bloqueada, Milton Delgado (Boca Juniors) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Milton Giménez. Gerson (Cruzeiro) sofre uma falta no campo defensivo.

Finalização defendida em direção ao centro do gol. Milton Giménez (Boca Juniors) finalização com o pé direito do lado direito da pequena área. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Tomás Aranda (Boca Juniors) finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Leandro Paredes. Escanteio, Boca Juniors. Cedido por Fabrício Bruno. Finalização bloqueada, Tomás Belmonte (Boca Juniors) finalização com o pé esquerdo do meio da área.

Oportunidade perdida Christian (Cruzeiro), finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Matheus Pereira. Christian (Cruzeiro) sofre uma falta no campo defensivo. Finalização defendida no lado esquerdo do gol.

Miguel Merentiel (Boca Juniors) finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Lautaro Blanco com um cruzamento. Falta cometida por Lautaro Blanco (Boca Juniors). Oportunidade perdida Lautaro Blanco (Boca Juniors), finalização com o pé esquerdo de fora da área após escanteio.

Finalização defendida no centro superior do gol. Miguel Merentiel (Boca Juniors) finalização com o pé direito do lado derecho da área





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