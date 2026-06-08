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Goiânia terá uma semana com duas fases climáticas bem distintas

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Goiânia terá uma semana com duas fases climáticas bem distintas
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📆6/8/2026 12:40 PM
📰CNNBrasil
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Goiânia terá uma semana com duas fases climáticas bem distintas entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho. Os primeiros dias serão de céu parcialmente nublado, sem chuva e com umidade baixa, enquanto a segunda metade da semana traz precipitações, queda de temperatura e aumento da umidade.

Goiânia terá uma semana com duas fases climáticas bem distintas entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho. Os primeiros dias serão de céu parcialmente nublado, sem chuva e com umidade baixa, enquanto a segunda metade da semana traz precipitações, queda de temperatura e aumento da umidade.

As temperaturas variam entre mínimas de 15°C e máximas de 31°C ao longo do período. A previsão indica que a primeira metade da semana será marcada por dias claros e quentes, com temperaturas que podem atingir 30°C. Já a segunda metade da semana, a partir de quinta-feira, 11, trará chuva fraca e intensa, com volumes estimados de 17,04 mm na sexta-feira, 12, e 2,67 mm no sábado, 13, e 1,62 mm no domingo, 14.

A umidade do ar aumentará significativamente, chegando a 96% na sexta-feira, 12, e 61% no sábado, 13, e 52% no domingo, 14. Os ventos soprarão fracos a 1,71 m/s na terça-feira, 9, e a 2,15 m/s na sexta-feira, 12, enquanto os índices ultravioleta permanecerão baixos, exigindo atenção e uso de proteção solar. A previsão indica que a chuva será certa ao longo de todo o dia na sexta-feira, 12, com precipitação moderada prevista.

Já no sábado, 13, e domingo, 14, a chuva será fraca, com períodos de céu aberto. As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 29°C de máxima ao longo do período. A previsão indica que a temperatura não ultrapassará os 20°C na sexta-feira, 12, enquanto no sábado, 13, e domingo, 14, as temperaturas voltarão a subir, com máximas próximas a 28°C e 29°C, respectivamente.

A previsão indica que a chuva será certa ao longo de todo o dia na sexta-feira, 12, com precipitação moderada prevista. Já no sábado, 13, e domingo, 14, a chuva será fraca, com períodos de céu aberto. As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 29°C de máxima ao longo do período.

A previsão indica que a temperatura não ultrapassará os 20°C na sexta-feira, 12, enquanto no sábado, 13, e domingo, 14, as temperaturas voltarão a subir, com máximas próximas a 28°C e 29°C, respectivamente

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