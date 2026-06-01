A previsão climática para a semana de 1 a 7 de junho indica que Goiânia e Belo Horizonte enfrentarão uma semana de céu parcialmente nublado e aberto sem chuva. As temperaturas variam entre mínimas de 13°C e máximas de 30°C, enquanto a umidade do ar permanece baixa em todos os dias.

Goiânia terá uma semana de céu entre parcialmente nublado e aberto, sem previsão de chuva entre segunda-feira, 1º de junho, e domingo, 7 de junho.

As temperaturas variam entre mínimas de 13°C e máximas de 30°C ao longo do período. A umidade do ar ficará baixa durante toda a semana, e os índices ultravioleta exigirão atenção nos primeiros dias, antes de recuar no fim do período. Em Belo Horizonte, a semana de junho começará com uma semana de contrastes climáticos. Na segunda-feira, o céu estará com nuvens carregadas, mas com períodos de sol.

As temperaturas variam entre 18°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica ficará em 19°C pela manhã, 27°C durante o dia, 26°C à tarde e 20°C à noite. A umidade do ar estará em 42%. Não há previsão de chuva.

Os ventos sopram a 2,85 m/s. O índice ultravioleta será de 7,78, considerado alto. Na terça-feira, o céu permanece com nuvens carregadas e períodos de claridade. As temperaturas ficam entre 17°C de mínima e 29°C de máxima.

A sensação térmica será de 17°C pela manhã, 27°C durante o dia, 24°C à tarde e 19°C à noite. A umidade do ar cai para 35%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,93 m/s.

O índice ultravioleta será de 7,79, considerado alto. Na quarta-feira, o céu apresenta nuvens fragmentadas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica será de 16°C pela manhã, 28°C durante o dia, 25°C à tarde e 20°C à noite.

A umidade do ar recua para 33%. Não há previsão de chuva. Os ventos ficam mais intensos, a 4,41 m/s. O índice ultravioleta será de 7,66, considerado alto.

Na quinta-feira, o dia começa com nuvens e tem abertura progressiva do céu ao longo da manhã. As temperaturas ficam entre 18°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica será de 17°C pela manhã, 27°C durante o dia, 23°C à tarde e 19°C à noite. A umidade do ar estará em 31%.

Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 4,8 m/s. O índice ultravioleta atinge 7,94, o mais alto da semana, e é considerado alto. Na sexta-feira, o céu fica aberto durante todo o dia.

As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica será de 16°C pela manhã, 26°C durante o dia, 21°C à tarde e 17°C à noite. A umidade do ar estará em 32%. Não há previsão de chuva.

Os ventos são os mais intensos da semana, a 5,23 m/s. O índice ultravioleta recua para 2,35, considerado baixo. No sábado, a manhã será de céu aberto, com nuvens surgindo à tarde. As temperaturas ficam entre 13°C de mínima e 28°C de máxima, com queda expressiva nas mínimas em relação aos dias anteriores.

A sensação térmica será de 13°C pela manhã, 25°C durante o dia, 21°C à tarde e 17°C à noite. A umidade do ar cai para 29%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 4,04 m/s.

O índice ultravioleta será de 3,0, considerado baixo. No domingo, o céu alterna entre nuvens carregadas e períodos de sol. As temperaturas variam entre 13°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica será de 13°C pela manhã, 27°C durante o dia, 22°C à tarde e 18°C à noite.

A umidade do ar registra o menor valor da semana, em 24%. Não há previsão de chuva. Os ventos são os mais brandos do período, a 2,42 m/s. O índice ultravioleta será de 3,0, considerado baixo.

A previsão indica ausência total de chuva em Goiânia durante toda a semana. A umidade do ar permanece baixa em todos os dias, com valores entre 24% e 42%, o que requer atenção à hidratação. Nos primeiros quatro dias, o índice ultravioleta se mantém alto, acima de 7,0, com necessidade de proteção solar. A partir de sexta-feira, o índice recua para a faixa baixa.

As mínimas mais frias ocorrem no fim de semana, com 13°C no sábado e no domingo, enquanto as máximas se mantêm próximas de 30°C ao longo de toda a semana





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