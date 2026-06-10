Goiás x Novorizontino: Bruno Sávio, Esli García e Juninho protagonizam momentos decisivos

O jogo entre Goiás e Novorizontino terminou empatado em 1 a 1, com Bruno Sávio, Esli García e Juninho protagonizando momentos decisivos. Bruno Sávio, com uma finalização com o pé direito do meio da área, teve uma oportunidade perdida, enquanto Esli García e Juninho também tiveram chances claras de marcar, mas não conseguiram finalizar. No entanto, o gol de Anselmo Ramon, marcado em um cruzamento de Juninho, garantiu o empate para o Goiás.

Finalização defendida em direção ao centro do gol. Bruno Sávio (Goiás) finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Esli García . Oportunidade perdida Luisão (Goiás), de cabeça do meio da área.

Assistência de Lucas Lima com um cruzamento após escanteio. Oportunidade perdida Nicolas (Goiás), finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Lucas Lima com um cruzamento após escanteio. Finalização bloqueada, Bruno Sávio (Goiás) finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Esli García. Falta cometida por Robson (Novorizontino). Oportunidade perdida Bruno Sávio (Goiás), finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Diego Caito.

Finalização defendida no centro superior do gol. Esli García (Goiás) finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Lucas Lima. Impedimento, Goiás.

Filipe Machado tentou um passe em profundidade que encontrou Bruno Sávio em posição irregular. Impedimento, Goiás. Lucas Lima tentou um passe em profundidade que encontrou Anselmo Ramon em posição irregular. Finalização defendida ao ângulo superior direito.

Lucas Lima (Goiás) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Bruno Sávio. Oportunidade perdida Anselmo Ramon (Goiás), de cabeça do meio da área. Assistência de Juninho com um cruzamento.

Oportunidade perdida Juninho (Goiás), finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Esli García. Oportunidade perdida Esli García (Goiás), finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Bruno Sávio com um cruzamento. Juninho (Goiás) sofre uma falta no campo adversário





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