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GM acelera elétricos no Brasil e Fed inicia nova era; IBC-Br sobe e PF desmonta quadrilha de intimidação

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GM acelera elétricos no Brasil e Fed inicia nova era; IBC-Br sobe e PF desmonta quadrilha de intimidação
General MotorsVeículos ElétricosCaptiva
📆6/17/2026 1:20 PM
📰valoreconomico
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A General Motors inicia montagem do SUV Captiva elétrico no Ceará, o segundo de três lançamentos em seis meses. Nos EUA, o Federal Reserve se reúne pela primeira vez com Kevin Warsh na presidência. O IBC-Br avança 1,38% no trimestre e PF revela esquema de infiltração em instituições.

A General Motors (GM) está acelerando sua ofensiva no mercado de veículos elétricos no Brasil com um ritmo de lançamentos that é atípico para o setor.

Em um período de apenas seis meses, a empresa americana planeja lançar três novos modelos 100% elétricos, iniciando com o compacto Spark, que já começou a ser montado na fábrica no Ceará. Nesta quarta-feira, 17, teve início a montagem do segundo modelo, o SUV grande Captiva, da mesma linha. AGM já trabalha na preparação para o terceiro elétrico que será montado no país dentro desse prazo recorde.

A estratégia faz parte de uma nova fase da montadora, que adotou um sistema de produção mais ágil e flexível para responder rapidamente à demanda crescente por mobilidade elétrica no Brasil e na América do Sul. A fábrica cearense se consolida como hub de produção de veículos elétricos para a região, reforçando o compromisso da GM com a descarbonização e a inovação tecnológica.

A rapidez no lançamento de três produtos em meio ano é um indicador da confiança da empresa no potencial do mercado interno e em sua capacidade logística e industrial. Além do setor automotivo, os mercados financeiros globais seguem atentos a dois grandes eixos de incerteza: a política monetária dos Estados Unidos e o cenário geopolítico. Nesta quarta-feira, ocorre a primeira reunião do Federal Reserve (banco central americano) sob o comando de seu novo chairman, Kevin Warsh.

Os agentes financeiros dedicam atenção especial à coletiva de imprensa pós-reunião, buscando pistas sobre a trajetória futura dos juros nos EUA e o tom da nova liderança. Enquanto isso, o cenário geopolítico continua no radar, com informações sobre as negociações de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã, assim como o andamento das conversas de paz entre Rússia e Ucrânia.

Uma declaração conjunta de líderes ocidentais reforçou a percepção de que Kiev ganha influência nas mesas de negociação, o que pode alterar as dinâmicas regionais. A maioria das autoridades compartilha das preocupações de Washington sobre o programa nuclear iraniano, mas historicamente evita endossar uma ação militar, preferindo a via diplomática. No Brasil, o Indicador de Atividade Econômica (IBC-Br) divulgado nesta quarta-feira mostra avanço de 1,38% no trimestre encerrado em abril em comparação com o trimestre anterior.

Em 12 meses, a alta é de 1,63%, enquanto no acumulado do ano o crescimento é de 1,35%. Esse desempenho reforça a percepção de que a economia brasileira mantém um ritmo moderado de recuperação. Paralelamente, uma investigação da Polícia Federal revelou a atuação de um grupo de intimidação conhecido como "A turma", qualificado como quadrilha. Conforme o relatório, o grupo conseguiu se infiltrar em companhias telefônicas, órgãos da Justiça, Ministério Público, polícia e outras instituições públicas e privadas.

Os alvos incluíam o ex-marido da namorada de um investigado, um chefe de cozinha e um capitão de iate, indicando a amplitude e a constelação de interesses por trás das operações. A operação expõe redes de corrupção e abuso de poder que alcansam setores estratégicos, acendendo o alerta para a necessidade de fortalecimento dos mechanisms de controle e transparência

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