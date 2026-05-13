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GloboPop: Uma nova plataforma gratuita de vídeos curtos e verticais da Globo

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GloboPop: Uma nova plataforma gratuita de vídeos curtos e verticais da Globo
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📆5/13/2026 12:16 PM
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A Globo lançou o novo aplicativo GloboPop, uma plataforma gratuita de vídeos curtos e verticais, reunindo perfis como jornalismo, esporte, entretenimento, novelas e realitys. A participação do público, por meio da exploração e engajamento com os conteúdos, é passiva, diferentemente de outras redes sociais.

Na tentativa de abordar o atraso no mundo digital, a Globo lançou há cerca de um mês o GloboPop, uma nova plataforma gratuita de vídeos curtos e verticais .

O objetivo é trazer diversos perfis, incluindo jornalismo, esporte, entretenimento, novelas e realitys, reunidos em palcos (perfis). A participação do público acontece por meio da exploração e engajamento com os conteúdos, de forma passiva, sem produção por parte dos usuários.

Contudo, especialistas apontam desafios para o sucesso da plataforma, incluindo a fisgação de usuários e a necessidade de criatividade para atrair atenção e engajamento

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