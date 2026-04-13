GloboPop: Nova plataforma da Globo aposta em vídeos curtos e novelinhas para conquistar o público digital

A Globo lança o GloboPop, uma plataforma de vídeos curtos com foco em conteúdo vertical, buscando fortalecer a relação com o público digital e oferecer novas oportunidades para anunciantes. A plataforma gratuita, com curadoria da Globo, apresentará conteúdos variados, incluindo programas, notícias e produções originais, como as novelinhas. A estratégia inclui a colaboração de criadores internos e externos, além de novas opções publicitárias, como branded content.

A Globo lança uma nova plataforma de vídeos curtos , denominada GloboPop, com o objetivo de fortalecer a relação com os consumidores digitais e abrir novas oportunidades para o mercado publicitário. A plataforma, acessível gratuitamente por meio de aplicativo disponível na Play Store e Apple Store, oferecerá uma vasta gama de vídeos verticais com a curadoria e o padrão de qualidade característicos da Globo.

Rodolfo Bastos, diretor de produtos publishing da Globo, destaca a importância de complementar a jornada do consumidor, considerando o crescente consumo de vídeos verticais, que representam uma parcela significativa do tráfego de internet via dispositivos móveis. A plataforma visa consolidar a Globo em um novo formato e linguagem, atraindo novas vozes e oferecendo conteúdo diversificado, incluindo produções originais, notícias de G1 e GE, programas de entretenimento e esportes, além de conteúdos de criadores externos e internos.

O GloboPop contará com a participação de diversos nomes da Globo, como William Bonner e Maju Coutinho, além de mais de 25 criadores externos, garantindo uma programação variada e atraente. A plataforma também terá embaixadores e promoverá a interação do usuário, permitindo o compartilhamento de conteúdo. Patrícia Fontes, responsável pela área de produtos digitais de entretenimento da Globo, enfatiza que o GloboPop se baseia em três pilares: curadoria, conexão e confiança, buscando oferecer conteúdo confiável em um universo onde a credibilidade é crucial.

Uma das apostas da plataforma são as novelinhas, formato já explorado pela Globo em outras plataformas digitais. O primeiro projeto nesse formato será “Carminha”, que abordará a icônica vilã da novela “Avenida Brasil”.

No que diz respeito ao mercado publicitário, o GloboPop oferecerá tanto formatos tradicionais quanto novas opções de conteúdo de marca (branded content). A primeira parceria será com a Magalu, que terá sua história contada a partir da perspectiva da Lu, a assistente virtual da empresa. Rodolfo Bastos ressalta a intenção de ir além da publicidade tradicional, oferecendo espaço para as marcas construírem suas narrativas.

Em outras notícias, destaca-se que a abertura de spreads no Brent, a disparada de derivados e a divergência regional indicam que o petróleo não responde mais a um único preço global. Bolsas da Ásia fecharam em queda após o colapso das negociações de paz entre EUA e Irã. Também houve a implementação do Sistema EES, que mudará a forma como brasileiros entram na Europa a partir de agora, e a Aegea mira redução de alavancagem após crise.





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