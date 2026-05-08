Globo de Ouro atualiza regras para 2027 e permite uso de IA em produções, desde que a criatividade humana seja central

A premiação anunciou mudanças em suas regras para a temporada de 2027, permitindo o uso de inteligência artificial na produção de filmes e séries, desde que a direção criativa humana permaneça primordial. A HFPA também divulgou as datas-chave para o evento, que ocorrerá em janeiro de 2027.

O Globo de Ouro anunciou nesta quinta-feira (7) uma atualização significativa em suas regras para a temporada de 2027, adotando uma postura mais flexível em relação ao uso de inteligência artificial (IA) na produção de filmes e séries.

Diferente da Academia do Oscar, que recentemente estabeleceu medidas mais restritivas contra o uso de IA, a premiação decidiu abraçar a tecnologia, desde que a direção criativa humana, o julgamento artístico e a autoria permaneçam como elementos centrais. A HFPA (Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood), organizadora do evento, destacou que a IA não desqualifica automaticamente uma obra de ser considerada para os prêmios, mas ressaltou a importância de que as contribuições humanas sejam preservadas.

Em comunicado oficial, a premiação afirmou que todas as obras submetidas serão avaliadas com base na medida em que a direção criativa e a execução artística se originam dos indivíduos creditados. A IA e tecnologias similares podem ser utilizadas como parte do processo de produção, mas não podem substituir as contribuições criativas essenciais dos profissionais envolvidos.

Além disso, o Comitê de Elegibilidade do Globo de Ouro reservou-se o direito de revisar o processo de submissão de qualquer obra que utilize IA, podendo solicitar informações adicionais para avaliar o papel da tecnologia na criação do conteúdo. A não entrega dessas informações no prazo estabelecido pode resultar na inelegibilidade da obra. A HFPA também divulgou as datas-chave para a temporada de 2027.

As inscrições para o 84º Globo de Ouro abrirão no dia 1º de junho e encerrarão em 30 de outubro. Os indicados serão revelados em 7 de dezembro, enquanto a cerimônia está marcada para 10 de janeiro. O evento, que reconhece os melhores filmes e séries do ano, é organizado pela HFPA desde 1944 e tem sido palco de alguns dos discursos mais memoráveis da história do entretenimento.

Entre os momentos mais marcantes, estão as falas de Meryl Streep, que em 2017 usou seu discurso para criticar o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a homenagem de Leonardo DiCaprio em 2016, quando agradeceu a todos que lutam contra as mudanças climáticas. A decisão do Globo de Ouro de permitir o uso de IA, desde que controlado, reflete uma adaptação às mudanças tecnológicas que vêm transformando a indústria do entretenimento.

Enquanto a Academia do Oscar busca proteger a autoria humana, a HFPA optou por um caminho mais inclusivo, reconhecendo a IA como uma ferramenta que pode auxiliar no processo criativo, desde que não substitua a essência humana por trás das obras





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