Gisele Bündchen detalha razões para abandonar o veganismo em novo livro

A modelo Gisele Bündchen revela no livro Nutrir os problemas de saúde e as dificuldades nutricionais que a levaram a abandonar a dieta vegana e adotar um regime flexível.

A renomada modelo internacional Gisele Bündchen decidiu abrir o jogo sobre suas escolhas alimentares em seu mais recente livro, intitulado Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma. Na obra, a gaúcha detalha os motivos pelos quais optou por abandonar o veganismo estrito após anos de dedicação a esse estilo de vida.

Embora a decisão tenha sido pautada por ideais de saúde e respeito aos animais, Gisele relata que o organismo começou a enviar sinais claros de que precisava de ajustes nutricionais mais robustos. A modelo explica que, apesar de seguir orientações de especialistas e utilizar suplementação, sentia-se constantemente indisposta, o que a levou a buscar novas alternativas com acompanhamento médico rigoroso. Um dos pontos centrais abordados pela modelo em seu relato pessoal é a dificuldade digestiva que enfrentou durante o período em que consumia grandes quantidades de leguminosas, como o feijão, essenciais para repor a proteína na dieta plant-based. Esse consumo elevado resultava em quadros recorrentes de inchaço e desconforto abdominal, interferindo diretamente em seu bem-estar diário e rendimento profissional. Além do aspecto digestivo, Gisele enfrentou desafios laboratoriais persistentes, como a manutenção de níveis adequados de ferro no sangue. Mesmo com o apoio de suplementos, a modelo chegou a desenvolver quadros de anemia, o que colocou sua vitalidade em risco e forçou uma reavaliação completa de seu cardápio diário em consulta com profissionais de saúde de confiança. Diante da necessidade de recuperar a saúde e o vigor, a orientação médica foi clara: a reintrodução gradual de proteínas de origem animal. Atualmente, Gisele adota um sistema de equilíbrio, mantendo uma dieta composta por 80% de alimentos de base vegetal e 20% de proteínas animais, como carnes brancas e outros derivados. Ela destaca que aprender a ouvir os sinais do próprio corpo foi o maior aprendizado desse processo. Para a modelo, não existe uma fórmula única que sirva para todos, e a flexibilidade alimentar tornou-se sua maior aliada. Hoje, ela se diz mais equilibrada, mantendo um estilo de vida que honra sua conexão com a natureza, mas que, acima de tudo, respeita as demandas biológicas específicas de seu metabolismo, garantindo assim que possa exercer todas as suas atividades com a energia necessária e um sistema digestivo em pleno funcionamento, sem as privações extremas que comprometeram seu bem-estar no passado





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