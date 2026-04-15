Gilmar Mendes e Romeu Zema trocam acusações em redes sociais e entrevistas sobre STF e dívidas de MG

Ministro do STF Gilmar Mendes rebate críticas do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema sobre o Judiciário. Mendes acusa Zema de oportunismo ao atacar a Corte após ter se beneficiado de decisões para adiar dívidas do estado. Zema, por sua vez, expressa preocupação com o 'modelo mental' de Mendes e sugere submissão em decisões favoráveis.

Uma acirrada troca de farpas eclodiu nas redes sociais e em entrevistas nesta quarta-feira (15) entre o ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Gilmar Mendes e o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo). O embate tem suas raízes no relatório final da CPI do Crime Organizado, que havia proposto o indiciamento de figuras proeminentes do Judiciário e do Ministério Público, incluindo os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do próprio Gilmar Mendes . No entanto, a maioria do colegiado da CPI optou por rejeitar o parecer apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), esvaziando a proposta de indiciamento.

Romeu Zema, que tem demonstrado uma postura combativa em relação a membros do STF em sua pré-campanha presidencial, intensificou seus ataques na segunda-feira (13). Durante um encontro com lideranças políticas promovido pela Associação Comercial de São Paulo, o ex-governador utilizou a expressão 'podridão' para descrever o Supremo e sugeriu que Dias Toffoli e Alexandre de Moraes deveriam ser 'afastados e presos'. Essa declaração foi motivada por supostas ligações com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

A resposta de Gilmar Mendes não tardou, vindo através de uma publicação na plataforma X (antigo Twitter). Mendes considerou 'irônico' o fato de Zema atacar o STF, especialmente após o governo de Minas Gerais ter se beneficiado de decisões da Corte para adiar o pagamento de dívidas substanciais com a União. O ministro enfatizou a contradição: 'quando o STF profere decisões que garantem o fluxo de caixa ou suprem omissões do Legislativo local, a Corte é acessada como agente necessário ao funcionamento da máquina estatal'. Essa afirmação refere-se às diversas liminares concedidas pelo STF que permitiram a Minas Gerais suspender o pagamento de sua dívida com a União, que em maio de 2025 estava estimada em aproximadamente 165 bilhões de reais. Um exemplo recente ocorreu em fevereiro deste ano, quando o ministro Kassio Nunes Marques atendeu a um pedido do governo mineiro e suspendeu por seis meses uma ação que visava a execução judicial do débito, possibilitando a continuidade das negociações para a adesão do estado ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados.

Gilmar Mendes ressaltou que, sem esse 'socorro' do STF, o então governador teria enfrentado um 'cenário de grave desorganização fiscal, com riscos concretos à continuidade de serviços públicos essenciais'. O ministro concluiu sua argumentação criticando a mudança de postura de Zema: 'Contudo, basta que a Corte contrarie interesses políticos desse grupo para que o pragmatismo jurídico dê lugar a chavões vazios de 'ativismo judicial' e a ataques à honra dos ministros. É a política do utilitarismo: o STF serve como escudo fiscal e contábil, mas é tratado como vilão quando decide conforme a Constituição — e não conforme a conveniência de ocasião'.

Em uma entrevista concedida ao site O Antagonista, Romeu Zema reagiu às críticas de Gilmar Mendes. O ex-governador declarou que está preocupado com o 'modelo mental de Gilmar Mendes' e insinuou que o ministro teria expedido decisões favoráveis a Minas Gerais apenas para manter o estado 'submisso' à Corte. Zema afirmou que o ministro estaria acostumado a lidar com 'amiguinhos da velha política' que resolvem questões de forma discreta e pouco transparente, contrastando essa prática com seu próprio estilo de atuação. 'Comigo é diferente', assegurou o pré-candidato presidencial, indicando que não se curvará a pressões ou acordos nos bastidores





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