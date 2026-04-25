Gilmar Mendes diverge e defende prisão domiciliar para advogado da Operação Compliance Zero

Ministro Gilmar Mendes do STF votou pela prisão domiciliar do advogado Daniel Lopes Monteiro, preso na Operação Compliance Zero, enquanto manteve a prisão de Paulo Henrique Costa. A divergência se baseia na dificuldade de distinguir atividades lícitas de ilícitas do advogado.

O ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), introduziu uma divergência significativa no julgamento que discute a situação do advogado Daniel Lopes Monteiro, preso na Operação Compliance Zero , e defendeu, em votação realizada na noite de sexta-feira, que ele seja transferido para o regime de prisão domiciliar .

A decisão de Mendes contrasta com a posição da maioria dos membros da Segunda Turma do STF, que votaram pela manutenção da prisão em regime fechado. A divergência se baseia na dificuldade, segundo o ministro, em distinguir claramente entre a atividade legal de assessoria jurídica prestada por Monteiro e eventuais ações ilícitas que poderiam ser atribuídas a ele.

A complexidade do caso, envolvendo a intrincada relação entre a assessoria jurídica e as supostas fraudes no Banco Master, foi o ponto central da argumentação de Gilmar Mendes. Ele enfatizou que a Polícia Federal não apresentou evidências suficientemente claras para estabelecer uma linha divisória precisa entre as atividades lícitas e ilícitas do advogado, justificando, assim, a necessidade de uma análise mais ponderada e a possibilidade de uma medida cautelar menos severa, como a prisão domiciliar.

A decisão final sobre o caso de Daniel Lopes Monteiro ainda depende da análise dos demais ministros e da eventual superação da suspeição declarada pelo ministro Dias Toffoli, que se afastou do julgamento. Em relação ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, Gilmar Mendes manifestou-se pela manutenção da prisão em regime fechado.

A decisão reflete a gravidade das acusações contra Costa, que envolvem crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo gestão fraudulenta, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Costa e Monteiro em 16 de abril, investiga um esquema de fraudes que teria movimentado bilhões de reais em carteiras de crédito irregulares adquiridas pelo BRB.

Segundo as investigações da Polícia Federal, Costa e Monteiro estariam envolvidos em um esquema para viabilizar a fabricação, venda e cessão de carteiras de crédito fictícias do Banco Master ao BRB, causando prejuízos significativos ao sistema financeiro nacional. A complexidade do esquema e a magnitude dos recursos envolvidos justificam, na visão de Gilmar Mendes, a manutenção da prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, a fim de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

A investigação aponta que as operações irregulares alcançaram a expressiva cifra de 12,2 bilhões de reais em carteiras de crédito irregulares, demonstrando a amplitude e a ousadia do esquema fraudulento. Além disso, as investigações revelaram uma negociação estimada em 146 milhões de reais em imóveis de luxo entre o empresário João Vorcaro e Paulo Henrique Costa, indicando a utilização de propina para facilitar as transações ilícitas.

A Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, representa um esforço significativo para combater a corrupção e os crimes financeiros no Brasil. A investigação, que se encontra em andamento, busca desmantelar as estruturas criminosas responsáveis pelas fraudes no Banco Master e no BRB, responsabilizando os envolvidos e recuperando os recursos desviados. A prisão de Paulo Henrique Costa e Daniel Lopes Monteiro, em abril, marcou uma nova etapa da operação, com a coleta de provas e o aprofundamento das investigações.

O ministro André Mendonça, que autorizou a prisão da dupla, destacou a existência de indícios robustos de uma engrenagem ilícita para viabilizar as fraudes, envolvendo a fabricação de carteiras de crédito fictícias e a utilização de propina para facilitar as transações. A complexidade do caso exige uma investigação minuciosa e a colaboração de diversas instituições, incluindo a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário.

A expectativa é que a Operação Compliance Zero possa trazer à luz todos os detalhes do esquema fraudulento, responsabilizando os envolvidos e contribuindo para o fortalecimento da integridade do sistema financeiro nacional. A decisão do ministro Gilmar Mendes de abrir divergência no caso de Daniel Lopes Monteiro demonstra a importância de uma análise cuidadosa e ponderada das evidências, a fim de garantir o respeito aos direitos fundamentais dos acusados e a aplicação justa da lei.

O julgamento, que continua em andamento, promete ser um marco na luta contra a corrupção e os crimes financeiros no Brasil





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gilmar Mendes STF Operação Compliance Zero Prisão Domiciliar Paulo Henrique Costa Banco Master BRB Corrupção Fraude Financeira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crise Política e Liberdade de Expressão: Gilmar Mendes e Zema em ConflitoA disputa entre Gilmar Mendes e Romeu Zema, envolvendo críticas através de sátira e a representação por fantoches, levanta questões sobre os limites da liberdade de expressão e o uso adequado de instrumentos legais como o inquérito das fake news. A análise questiona a decisão de Mendes de acionar Moraes para investigar Zema, defendendo que vias mais tradicionais, como ações na primeira instância, seriam mais apropriadas.

Read more »

Zema 'tenta sapatear' para aproveitar período eleitoral, diz Gilmar MendesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Após embate com Zema, Gilmar Mendes defende inquérito das fake news: 'Vai acabar quando terminar'Ministro diz que procedimento 'continua necessário' enquanto tribunal tem sido 'vilipendiado', como, segundo ele, no relatório da CPI do Crime Organizado

Read more »

Gilmar Mendes defende sistema de 'parlamentarismo' no STF e critica decisões individuaisO ministro Gilmar Mendes afirmou que o Supremo Tribunal Federal opera sob um sistema de 'parlamentarismo', onde o presidente da Corte não toma decisões sozinho. Ele citou exemplos de resoluções de problemas internos durante a presidência de Rosa Weber e defendeu a necessidade de debate sobre questões como orçamento e CPIs para reduzir a judicialização de temas políticos.

Read more »

Gilmar Mendes defende manutenção do inquérito das fake news até as eleiçõesEm entrevista à Renata Lo Prete, ministro do STF Gilmar Mendes defendeu a continuidade do inquérito das fake news, justificando a necessidade de proteger a Corte e o sistema democrático contra ataques e ameaças, especialmente no período eleitoral. Ele também criticou o relator da CPI do Crime Organizado e solicitou a investigação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Read more »

Gilmar Mendes defende STF e aponta foco das investigações do caso Master para o sistema financeiroMinistro Gilmar Mendes defende a atuação do STF e de seus colegas Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e sugere que as investigações do caso Banco Master devem se concentrar na regulação e atuação do sistema financeiro, especialmente na Faria Lima, em vez de focar nos Três Poderes. Ele também destaca a importância do inquérito das fake news.

Read more »