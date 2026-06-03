Gilmar Mendes defende o diálogo multilateral como antídoto ao radicalismo nacionalista em fórum em Lisboa

No encerramento de um fórum jurídico em Portugal, o ministro do STF Gilmar Mendes alertou sobre o perigo do nacional‑populismo e reforçou a necessidade de reforçar o multilateralismo para proteger a democracia e a soberania dos Estados.

No encerramento de um importante fórum jurídico realizado em Lisboa, Portugal, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes destacou a urgência de se fortalecer o diálogo multilateral como resposta ao que qualificou de " radicalismo nacionalista " que tem se espalhado pelas democracias contemporâneas.

O encontro, organizado por diversas instituições, entre elas o Instituto Brasiliense de Direito Público - que conta com a participação do próprio decano do STF como um de seus membros - foi um espaço dedicado à reflexão sobre a evolução do direito internacional, a cooperação entre tribunais e a preservação do Estado Democrático de Direito em um cenário de crescentes tensões geopolíticas. Em seu discurso, o ministro ressaltou que o nacional‑populismo dominante em várias partes do mundo demonstra um desprezo profundo pelos princípios do multilateralismo.

Segundo Mendes, esse desprezo se manifesta na rejeição ao diálogo entre cortes supremas, na desvalorização da jurisprudência de organismos internacionais de direitos humanos, e na resistência à cooperação jurídica transfronteiriça. Ele apontou ainda que a recusa em reconhecer o papel das instituições globais e a predisposição a medidas unilaterais por parte de potências que ainda perseguem projetos de "imperialismo anacrônico" colocam em risco a soberania dos Estados, que, paradoxalmente, só se consolida quando todos se submetem às mesmas regras e normas internacionais.

Mendes concluiu que, para reverter essa tendência, é imprescindível que os países reafirmem sua soberania dentro de um quadro de compromissos internacionais claros e legítimos. Ele defendeu que a soberania de cada nação se fortalece ao reconhecer e legitimar os órgãos internacionais, ao invés de sucumbir a ações unilaterais que buscam impor a vontade de um Estado sobre os demais.

O ministro sublinhou ainda que o fórum, desde sua primeira edição, tem como objetivo criar um ambiente onde magistrados, legisladores e pesquisadores possam discutir e construir coletivamente o sentido do direito, do Estado e da ordem internacional na atualidade, contribuindo para a estabilidade global e a defesa dos valores democráticos. Essa mensagem vem em um momento de intensas discussões sobre o futuro do multilateralismo, após recentes decisões de tribunais superiores em países como Estados Unidos, que cancelaram políticas tarifárias consideradas protecionistas, e diante de críticas a medidas unilaterais que ameaçam a cooperação internacional





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