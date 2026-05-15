Gilmar Mendes cobra Edson Fachin por processos parados no STF

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, cobrou o presidente da corte, Edson Fachin, por processos que estavam paralisados e ainda sem perspectiva de julgamento, em sessão presencial da Corte. Mendes enviou uma mensagem de WhatsApp a Fachin, na manhã desta quinta, com o apelo e uma lista de processos. Após o contato, Fachin pautou alguns dos processos, mas ainda há processos importantes pendentes.

O decano do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Gilmar Mendes , cobrou nesta quinta-feira o presidente da corte, Edson Fachin , por processos que estavam paralisados e ainda sem perspectiva de julgamento, em sessão presencial da Corte.

O SBT News apurou que Mendes enviou uma mensagem de WhatsApp a Fachin, na manhã desta quinta, com o apelo e uma lista de processos. Após o contato, ao menos duas ações reivindicadas foram pautadas para próxima quarta-feira. O decano enumerou quatro exemplos de processos que estão sem resultado, devido a pedidos de vista do próprio Fachin ou casos em que ele, na condição de presidente do STF, ainda não havia pautado.

Segundo levantamento do decano, um mandado de injunção sobre exploração mineral em terras indígenas (MI 7516); ação de inconstitucionalidade sobre a ferrovia Ferrogrão (ADI 6553); ação sobre gratuidade da justiça do trabalho; e a polêmica ação chamada de revisão da vida toda (ADI 2111) que trata do cálculo de aposentadoria, o que, segundo Mendes, está pendente devido a embargos protelatórios. A interlocutores, Gilmar Mendes afirmou que são processos importantes e que, ao não pautar, Fachin estaria interferindo no desfecho.

Os dois tem protagonizado embates quanto a. Fachin já admitiu publicamente que o STF está em crise de credibilidade com a opinião pública, o que Gilmar Mendes discorda e avalia ser apenas um momento agravado pelo caso Master. Após responder Mendes, Fachin pautou alguns dos processos. De acordo com o site do STF, as ações sobre a gratuidade da justiça de trabalho e Ferrogrão vão ser julgadas na quarta-feira que vem.

Interlocutores de Fachin sairam em defesa da gestão dele, destacando que Fachin não tem deixado de pautar processos e sempre ouve os pedidos de preferência dos ministros para garantir equilíbrio de protagonismo entre eles. Destacaram também que a pauta é sempre do colegiado





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