Gilmar Mendes apoia reforma de Dino, mas cobra 'pacto mais amplo' entre os Poderes

Ministro do STF Gilmar Mendes endossa a reforma do Judiciário proposta por Flávio Dino, mas defende um acordo mais abrangente entre os Poderes para abordar as questões estruturais do sistema judicial e evitar a sobrecarga do Supremo Tribunal Federal.

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Gilmar Mendes , manifestou apoio à reforma do Judiciário proposta pelo ministro da Justiça, Flávio Dino , porém enfatizou a necessidade de um acordo mais abrangente entre os Poderes da República.

Mendes ressaltou a importância de revisar os benefícios concedidos aos magistrados e criticou a tendência de recorrer ao STF para solucionar crises de outras esferas. Dino, por sua vez, propõe medidas como o endurecimento das punições para atos de corrupção e a limitação de pagamentos acima do teto constitucional. Embora o presidente do STF, Edson Fachin, tenha elogiado a iniciativa, alguns ministros expressaram dúvidas sobre a eficácia das propostas apresentadas.

A iniciativa de Dino surge em um contexto de críticas à atuação do STF e como uma resposta à tentativa de Fachin de implementar um código de conduta interno. A proposta de Dino difere da visão de Fachin ao buscar um pacto mais amplo, envolvendo o Congresso Nacional e o Poder Executivo na definição e aprovação das medidas a serem adotadas.

Entre as quinze iniciativas sugeridas, destacam-se a revisão de artigos do Código Penal, a redução do número de processos em tramitação e o fim da aposentadoria compulsória como forma de punição, além da restrição dos chamados 'penduricalhos' – benefícios e indenizações que elevam a remuneração dos magistrados. Dino também defende a criação de tipos penais mais rigorosos para crimes de corrupção, peculato e prevaricação, abrangendo juízes, procuradores, advogados e servidores do Judiciário.

O debate sobre o papel do STF se intensificou nos últimos anos, especialmente após decisões em temas sensíveis como emendas parlamentares e a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dino argumenta que o STF enfrentou até mesmo retaliações internacionais, mas manteve sua postura firme.

Apesar do apoio público de Fachin, a proposta de Dino gerou críticas reservadas de outros ministros, que questionam se as medidas propostas abordam os problemas estruturais mais profundos do Judiciário. Alguns argumentam que defender a reforma em artigos de jornal é mais fácil do que implementar mudanças concretas e que fortalecer o sistema judicial não deve envolver investigações prolongadas e sem um objeto claro.

A discussão também envolve o tema da 'autocontenção' do STF, defendida por alguns ministros como uma forma de evitar excessos e garantir a legitimidade da Corte





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