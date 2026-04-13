Gilberto Waller é demitido da presidência do INSS em meio à crise na fila de requerimentos

O presidente do INSS, Gilberto Waller, foi exonerado do cargo após 11 meses de gestão, marcada por críticas à demora na análise de requerimentos e tensões com o ministro da Previdência. Ana Cristina, servidora de carreira, assume a presidência do instituto.

O presidente do INSS , Gilberto Waller , foi exonerado do cargo nesta segunda-feira, dia 13, pelo governo liderado pelo presidente Lula. Waller havia assumido a presidência do Instituto Nacional do Seguro Social há 11 meses, em 2025, em resposta às investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

Apesar disso, sua gestão se tornou alvo de críticas devido ao expressivo tamanho da fila de requerimentos pendentes de análise no INSS, situação que tem gerado preocupações no Palácio do Planalto, especialmente em relação ao impacto eleitoral. A demissão foi anunciada pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, que vinha mantendo divergências com Waller desde o ano anterior. Um dos principais pontos de atrito entre os dois era justamente a demora na análise dos processos e o volume acumulado de solicitações não atendidas. Dados recentes indicam que, embora tenha havido uma ligeira melhora, o INSS ainda enfrenta um grande número de pedidos em espera. Em março, o estoque de requerimentos aguardando análise foi reduzido de 3,1 milhões para 2,7 milhões. Contudo, apesar dessa diminuição, o volume continua elevado, e a situação é agravada pela entrada constante de novos pedidos, cerca de 61 mil por dia, de acordo com informações do próprio instituto. Fontes internas do governo avaliam que essa redução não tem sido suficiente para alterar a percepção negativa da população sobre os serviços prestados pelo INSS. Logo após a divulgação da demissão, Gilberto Waller emitiu uma nota informando que 1,625 milhão de processos foram concluídos em março, o que representou um recorde. A crise entre Queiroz e Waller se intensificou no final do ano passado. Em um ofício, Waller solicitou a demissão da vice-presidente do INSS e diretora de Tecnologia da Informação, Léa Bressy Amorim, servidora de carreira. Ele argumentou que o cargo era estratégico e que a servidora tinha “notória proximidade” com Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, que foi demitido e preso no contexto da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga fraudes contra aposentados. O ministro Queiroz respondeu com outro ofício, afirmando que as “alegações são genéricas, sem qualquer indicação de irregularidade e não constituem motivos para a exoneração da servidora”. Queiroz também ressaltou que Waller havia sido o responsável por indicar Léa para o cargo de número 2 no INSS. A situação de Waller era incerta, com relatos de que ele estava “no limite”. As divergências entre os dois remontam a meados do ano anterior, quando a cúpula do INSS foi substituída após a operação da Polícia Federal. Waller foi nomeado para a presidência do instituto, e Queiroz assumiu o Ministério da Previdência no lugar de Carlos Lupi, que pediu demissão. Nos bastidores, o ministro Queiroz responsabilizava Waller pelos problemas na fila e o descrevia como um auditor, não como um gestor. Em uma solenidade para celebrar o aniversário do INSS, Queiroz, em tom de brincadeira, relatou que, no momento em que assumiu o cargo, Waller já havia sido nomeado presidente do INSS. Dirigindo-se a uma plateia de servidores, o ministro mencionou que havia reclamado da indicação a Lula, por considerar que a escolha recaíra sobre “um corregedor, um cara frio, lavajatista”, referindo-se à Operação Lava-Jato. Queiroz contou que Lula respondeu: “Calma rapaz, vocês vão se dar bem”. O ministro, em seguida, dirigiu-se a Waller, que estava na mesa, dizendo: “Eu falei mal de você com o presidente Lula”, provocando risos e constrangimento. A disputa entre os dois ocorreu em meio ao aumento constante da fila de espera no INSS. A automação da análise dos pedidos acelerou o processo de triagem, mas não conseguiu absorver o volume total de solicitações. Ana Cristina, servidora de carreira que ingressou no INSS em 2003 como Analista do Seguro Social, foi nomeada para substituir Waller. Antes de assumir a presidência, Ana Cristina ocupava o cargo de secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social. Sua trajetória inclui a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por quase três anos. Em comunicado, o ministro Queiroz expressou sua gratidão a Gilberto Waller e deu as boas-vindas a Ana Cristina, destacando seu perfil ideal para enfrentar o desafio de solucionar a fila e garantir que nenhum brasileiro seja prejudicado. A nomeação de Ana Cristina também representa a chegada de mais uma mulher à alta cúpula do INSS, que já conta com quatro diretoras





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