Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirmou que mesmo tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entende que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos antes de tomar uma decisão sobre o perfil da sua chapa. A defesa de que Kassab integre a chapa com Caiado parte principalmente de membros do partido como Heráclito Fortes e Jorge Bornhausen.
Gilberto Kassab , pode ser escolhido como vice do ex-governador Ronaldo Caiado na disputa pela Presidência. O PSD passou a considerar o nome de Kassab após a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro ser abalada pela revelação de que ele tinha relaçã o próxima com Daniel Vorcaro , dono do extinto Banco Master que foi preso.
A defesa de que Kassab integre a chapa com Caiado parte principalmente de membros do partido como Heráclito Fortes e Jorge Bornhausen. A informação foi confirmada neste sábado (30) por Kassab.
"Mesmo já tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entendo que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos, dentro e fora do nosso partido, até que seja tomada uma decisão sobre o perfil da nossa chapa", disse o presidente do PSD, em nota. "Obviamente, a palavra final deve ser do nosso candidato, depois de ouvidas todas as instâncias partidárias e o conjunto de nossas forças apoiadoras.
Como presidente e militante do PSD, coloco-me à disposição para ouvir e acatar qualquer decisão coletiva, sabendo, de antemão, que ela será a melhor para o futuro do nosso projeto", emendou Kassab
