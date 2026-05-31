Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Gilberto Kassab pode ser escolhido como vice do ex-governador Ronaldo Caiado na disputa pela Presidência

Política News

Gilberto Kassab pode ser escolhido como vice do ex-governador Ronaldo Caiado na disputa pela Presidência
Gilberto KassabVice Do Ex-Governador Ronaldo CaiadoDisputa Pela Presidência
📆5/31/2026 2:42 AM
📰sbtnews
43 sec. here / 24 min. at publisher
📊News: 97% · Publisher: 51%

Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirmou que mesmo tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entende que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos antes de tomar uma decisão sobre o perfil da sua chapa. A defesa de que Kassab integre a chapa com Caiado parte principalmente de membros do partido como Heráclito Fortes e Jorge Bornhausen.

Gilberto Kassab , pode ser escolhido como vice do ex-governador Ronaldo Caiado na disputa pela Presidência. O PSD passou a considerar o nome de Kassab após a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro ser abalada pela revelação de que ele tinha relaçã o próxima com Daniel Vorcaro , dono do extinto Banco Master que foi preso.

A defesa de que Kassab integre a chapa com Caiado parte principalmente de membros do partido como Heráclito Fortes e Jorge Bornhausen. A informação foi confirmada neste sábado (30) por Kassab.

"Mesmo já tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entendo que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos, dentro e fora do nosso partido, até que seja tomada uma decisão sobre o perfil da nossa chapa", disse o presidente do PSD, em nota. "Obviamente, a palavra final deve ser do nosso candidato, depois de ouvidas todas as instâncias partidárias e o conjunto de nossas forças apoiadoras.

Como presidente e militante do PSD, coloco-me à disposição para ouvir e acatar qualquer decisão coletiva, sabendo, de antemão, que ela será a melhor para o futuro do nosso projeto", emendou Kassab

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sbtnews /  🏆 25. in BR

Gilberto Kassab Vice Do Ex-Governador Ronaldo Caiado Disputa Pela Presidência PSD Daniel Vorcaro Banco Master Flávio Bolsonaro Heráclito Fortes Jorge Bornhausen Pre-Campanha Senador Pre-Candidatura Palácio Do Planalto Pre-Campanha Do Senador Flávio Bolsonaro Abalada Pela Revelação De Que Ele Tinha Relaçã Extinto Banco Master Que Foi Preso Pre-Campanha Do Senador Flávio Bolsonaro Abalada Pela Revelação De Que Ele Tinha Relaçã Extinto Banco Master Que Foi Preso Pre-Campanha Do Senador Flávio Bolsonaro Abalada Pela Revelação De Que Ele Tinha Relaçã Extinto Banco Master Que Foi Preso

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kassab e Caiado 2026: PSD avalia chapa puro-sangue para presidênciaKassab e Caiado 2026: PSD avalia chapa puro-sangue para presidênciaKassab e Caiado 2026 podem formar chapa puro-sangue do PSD para a Presidência, mas o presidente da legenda afirma que a decisão final será tomada apenas em julho.
Read more »

Kassab pode ser vice na chapa de Caiado para PresidênciaKassab pode ser vice na chapa de Caiado para PresidênciaDecisão pode sair em julho
Read more »

Kassab se coloca ‘à disposição’ para ser vice de CaiadoKassab se coloca ‘à disposição’ para ser vice de CaiadoArticulação dentro do PSD busca fortalecer uma chapa pura com Caiado e afastar a possibilidade de uma aliança com Romeu Zema
Read more »

A opinião de Kassab sobre possibilidade de chapa pura de Caiado à presidência da RepúblicaA opinião de Kassab sobre possibilidade de chapa pura de Caiado à presidência da RepúblicaDirigente do PSD pontuou que a palavra final caberá ao pré-candidato após todas as instâncias partidárias e o conjunto das forças apoiadoras serem consultadas
Read more »



Render Time: 2026-05-31 05:43:05