Gilberto Gil é homenageado como Personalidade do Ano no Prêmio Faz Diferença

O cantor, compositor, ex-ministro da Cultura e imortal da Academia Brasileira de Letras recebeu a honraria durante a cerimônia na Casa Firjan, em Botafogo. A música de Gil ecoou na noite e a Orquestra Maré do Amanhã emocionou a plateia com a música 'Palco'. O Prêmio Faz Diferença valoriza pessoas capazes de tornar o Brasil um país melhor. A pesquisadora da Embrapa Mariangela Hungria também foi premiada na categoria Economia.
A música de Gilberto Gil ecoou na noite desta quinta-feira (11) na Casa Firjan, em Botafogo, durante a cerimônia de entrega do 23º Prêmio Faz Diferença .
O cantor, compositor, ex-ministro da Cultura e imortal da Academia Brasileira de Letras foi homenageado como Personalidade do Ano de 2025. Com 83 anos, Gil recebeu a honraria das mãos de João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e de Alan Gripp, diretor de redação do jornal. O Faz Diferença é uma realização do jornal O GLOBO, com patrocínio da Firjan SESI e apoio da Petrobras, Light e Naturgy.
Gil agradeceu o prêmio e disse que só fez diferença após uma trajetória de anos produzindo uma obra festejada por todo o Brasil. A homenagem foi precedida pela apresentação da Orquestra Maré do Amanhã, que emocionou Gil e a plateia com a música 'Palco'. Na abertura da cerimônia, João Roberto Marinho falou sobre a essência do Prêmio Faz Diferença: valorizar pessoas capazes de tornar o Brasil um país melhor.
Luiz Césio Caetano, presidente da Firjan, afirmou que o prêmio celebra pessoas e empresas que buscam um 'futuro brilhante'. A pesquisadora da Embrapa Mariangela Hungria foi premiada na categoria Economia pelo seu trabalho fundamental no desenvolvimento de insumos biológicos utilizados na produção agrícola brasileira. Ela recebeu o prêmio do vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo GLOBO, José Roberto Marinho, e da editora de Economia, Luciana Rodrigues
Gilberto Gil Prêmio Faz Diferença Personalidade Do Ano Orquestra Maré Do Amanhã Mariangela Hungria
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