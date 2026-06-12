Gilberto Gil é eleito Personalidade do Ano no Prêmio Faz Diferença 2025

O cantor e compositor baiano, aos 84 anos, recebeu a principal honraria do prêmio em cerimônia no Rio de Janeiro. Gilberto Gil foi homenageado por sua trajetória artística e sua contribuição para a música popular brasileira, com discurso emocionado sobre o significado do reconhecimento.

O renomado cantor, compositor e imortal da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil , foi homenageado como Personalidade do Ano no Prêmio Faz Diferença 2025 . A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta quinta-feira, na Casa Firjan, no Rio de Janeiro, e foi conduzida pelos colunistas do GLOBO Míriam Leitão e Ancelmo Gois.

Com 84 anos, Gilberto Gil recebeu o troféu das mãos de João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e de Alan Gripp, diretor de redação do jornal. Antes de seu discurso, o artista foi surpreendido pelo coral da Orquestra Maré do Amanhã, que interpretou uma versão à capela de sua canção "Palco". Em seu agradecimento, Gil destacou a trajetória de mais de seis décadas de carreira e a importância do reconhecimento.

"Eu teria feito diferença com um ano de idade se tivesse nascido com dez quilos ou qualquer coisa assim. Mas foi preciso chegar aos 84, que estou chegando agora, ter produzido uma obra festejada por todo o Brasil, por todos os nossos queridos homens, mulheres e crianças que se lambuzam com nossa música", afirmou. Ele expressou que o prêmio "me honra muito, me dá alegria e justifica toda essa trajetória de tantos anos.

Muito obrigado, aos 84 anos, me concederem esse prêmio, esse privilégio de representar um sentimento de excelência que a música popular no nosso país transmite a todos os seus aficionados!

". A cerimônia também celebrou vencedores em diversas outras categorias. Na categoria Livros, o gestor cultural Afonso Borges foi premiado pela editora executiva do GLOBO Letícia Sander e pelo colunista Merval Pereira. A categoria Mundo foi concedida ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), representado por sua diretora-presidente, Julia Dias Leite, e por José Pio Borges, presidente do Conselho Curador, com entrega pela editora de Mundo Leda Balbino e pelo colunista Lauro Jardim.

O Museu do Amanhã, representado por seu diretor executivo Cristiano Vasconcelos e por Ricardo Piquet, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), venceu na categoria Rio, com prêmio entregue pelo editor de Rio do GLOBO Rafael Galdo e pelo presidente da Light Alexandre Nogueira. O pesquisador Carlos Monteiro recebeu o prêmio na categoria Ciência e Saúde, das mãos da editora de Saúde do GLOBO Adriana Dias Lopes e do colunista Bernardo Mello Franco.

O promotor Lincoln Gakiya, do Gaeco do MP-SP, foi o vencedor na categoria Brasil, premiado pelo editor executivo do GLOBO Paulo Celso Pereira e pelo editor de Política e Brasil Thiago Prado. No esporte, o mesatenista Hugo Calderano agradeceu a premiação em vídeo, por não poder comparecer. A cantora e compositora Marisa Monte agradeceu em vídeo o prêmio na categoria Ela. Na categoria Música, o cantor e compositor João Gomes também enviou um vídeo de agradecimento.

O diretor Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio na categoria Cinema, assim como o ator Wagner Moura, que também enviou suas palavras por vídeo. O ator Othon Bastos foi o vencedor na categoria Artes Cênicas; seu filho recebeu o troféu do editor de Cultura do GLOBO Marcelo Balbio e da colunista Malu Gaspar.

A premiação, uma iniciativa do jornal O Globo em parceria com a Petrobras, celebra anualmente personalidades e instituições que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem para o desenvolvimento do Brasil





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