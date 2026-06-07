Giay é convocado pela Argentina para amistosos antes da Copa 2026

Jogador do Palmeiras é chamado para treinos e jogos preparatórios da seleção argentina devido a problemas físicos de defensores titulares, abrindo oportunidade para Giuliano Galoppo, conhecido como Giay, demonstrar seu valor antes da Copa do Mundo.

A principal razão para a convocação de Giay para os amistosos preparatórios reside nos problemas físicos dos titulares da posição. Pilares da conquista mundial no Catar, seguem em processo de recuperação física.

O jogador do Palmeiras foi chamado para integrar os treinos e amistosos da seleção argentina antes da estreia na Copa. Neymar confirma que Copa de 2026 será última da carreira em publicação: 'Last dance'. Foib desconvocado após sofrer uma lesão muscular na perna direita.

Embora atuem em funções diferentes na defesa, a ausência de Balerdi abre espaço para que Scaloni reavalie a composição do grupo defensivo, dando a Giay a oportunidade tendo em vista os problemas físicos dos jogadores de defesa. Com a camisa alviverde, Giay soma 26 partidas na temporada de 2026, destacando-se pela capacidade de apoiar o ataque sem comprometer a solidez defensiva. Embora tenha sido vista como um teste de fogo para o atleta, a partida contra Honduras foi modesta.

Com apenas uma aparição anterior pela seleção principal, quando atuou 21 minutos contra a Mauritânia, em março, os minutos ganhos pela Albiceleste podem ajudar na possível convocação de Giay, que ainda concorre com outros nomes pelo espaço no time da Copa do Mundo





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