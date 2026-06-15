Giannis Antetokounmpo pode ser negociado com o Miami Heat

O contrato de Giannis Antetokounmpo com o Milwaukee Bucks termina na temporada 2026-27, e especulações sobre uma possível troca ganharam força. As conversas envolvendo o Miami Heat se intensificaram nos últimos sete a dez dias.

O contrato de Giannis Antetokounmpo com o Milwaukee Bucks termina na temporada 2026-27 e ele tem uma opção de jogador para a temporada 2027-28. Embora ele ainda tenha um ano de contrato, especulações sobre uma possível troca ganharam força desde que a franquia sinalizou estar aberta a negociar o astro grego.

Os Bucks estão avaliando alternativas de mercado para o jogador, e as conversas envolvendo o Miami Heat se intensificaram nos últimos sete a dez dias. Antetokounmpo tem demonstrado o desejo de se tornar jogador da equipe da Flórida. Antetokounmpo é um dos jogadores mais importantes da franquia, tendo sido dez vezes selecionado para o All-Star Game.

No entanto, ele disputou apenas 36 partidas na temporada 2025-26, o menor número de sua carreira. Além disso, o Milwaukee ficou fora dos playoffs pela primeira vez desde 2015-16. Em 15 de março, o jogador sofreu uma hiperextensão no joelho esquerdo e foi afastado pelo restante da temporada. Giannis Antetokounmpo é o líder histórico da franquia em jogos disputados, pontos, rebotes, assistências e tocos.

De acordo com o Spotrac, seu impacto na folha salarial será de 58,5 milhões de dólares na temporada 2026-27, além de uma opção de jogador avaliada em 62,8 milhões de dólares para 2027-28. Em Miami, Antetokounmpo poderá formar uma das duplas de garrafão mais fortes da liga ao lado do pivô Bam Adebayo, três vezes selecionado para o All-Star Game





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