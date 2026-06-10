The relationship between Gianni Infantino, president of FIFA, and Donald Trump, the president of the United States, was built on personal friendship and strategic goals. Infantino promised to make the 2026 FIFA World Cup the largest and most profitable event in history, while Trump sought to maintain good relations with FIFA and its president.

Para conseguir ter o presidente dos EUA como um aliado, o mandatário da Fifa se aproximou do americano não de forma institucional, mas pessoal, com afagos e a promessa de realizar o maior evento esportivo da História no país.

O presidente dos EUA, Donald Trump, cumprimenta o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao receber o recém-criado Prêmio da Paz da entidade. Gianni Infantino, presidente da Fifa, desenvolveu uma relação pessoal estratégica com Donald Trump para garantir que a Copa do Mundo de 2026 fosse sediada majoritariamente nos EUA. Essa amizade, que envolveu promessas de grandeza para o evento, também levou a trocas de favores, como a criação do Prêmio Fifa da Paz.

Contudo, essa aliança gerou tensões, especialmente com questões diplomáticas e de política externa dos EUA. A Copa do Mundo de 2026 pertence aos Estados Unidos, México e Canadá vão ajudar com a logística, afinal, é o primeiro torneio com 48 seleções. Mas 75% dos jogos são nos EUA. Foram eles que fizeram questão de receber a Copa, nem que para isso tivessem que derrubar a velha cúpula da Fifa.

Não há como falar desta Copa sem olhar para como ela chegou aos EUA. Em 2010, os cartolas da Fifa votaram para escolher as sedes de 2018 e 2022, e o resultado que se esperava era que a primeira fosse para a Rússia, como ocorreu, e a segunda para a América do Norte. Mas o Catar, um azarão, triunfou sobre o poderoso Tio Sam.

O processo de votação foi marcado por corrupção, como hoje se sabe graças a investigações iniciadas nos EUA, em retaliação pouco velada. A opinião pública americana nunca se importou com futebol, mas os protestos contra a Copa do Brasil, em 2014, ganharam repercussão internacional e mostraram que a insatisfação com a Fifa era global. Se no Brasil, onde futebol é religião, a entidade era questionada, havia margem para agir.

Em 2015, sob a justificativa de que esquemas de corrupção da Fifa utilizavam o sistema bancário dos EUA, o FBI lançou uma investigação que derrubou cartolas históricos de diversas partes do mundo. Joseph Blatter, que comandava a Fifa desde 1998, se viu forçado a renunciar. Em seu lugar, surgiu Gianni Infantino, antes restrito às sombras. Alguém que prometia reformar a entidade, mas que mostrou imensa habilidade política para mantê-la parecida ao passado, sem causar insatisfação.

O novo presidente da Fifa entendeu, por exemplo, que o melhor jeito de conquistar os EUA era dar a eles o que desejavam: uma Copa do Mundo. Os anos de atrito entre Fifa e EUA tinham se dado sob o governo do democrata Barack Obama. No período da ascensão de Infantino, quem também emergia era um republicano, Donald Trump, e o novo chefe do futebol percebeu que precisava manter boas relações com ele.

Presidente do México enfrenta protestos de milhares de professores a dois dias da abertura da Copa do Mundo 2026 Inteligente, Infantino se aproximou de Trump não de forma institucional, mas pessoal. É assim que o atual presidente dos EUA prefere.

Além disso, o líder da Fifa levou a ele duas iscas: a promessa de fazer da Copa de 2026 o maior evento esportivo da história e previsões de receitas vultuosas. Foi ajudado também pelo destino. Quando Trump perdeu as eleições de 2020, isso possibilitou que voltasse em 2024 e estivesse na Casa Branca quando a bola finalmente rolasse.

Infantino fez questão de romper com a neutralidade da Fifa e fazer campanha por um segundo mandato de Trump — até porque não foi recebido por Joe Biden nenhuma vez, mostrando que os democratas seguiam fechados à Fifa. Gianni Infantino nunca foi apenas um dirigente pragmático. Ficou claro desde o início que ele desejava tornar o esporte mais popular do planeta ainda mais global. Queria, também, aumentar os lucros da Fifa.

Sua figura logo se mostrou tão midiática quanto a de João Havelange. Infantino trouxe novidades que transformaram o futebol. A expansão da Copa do Mundo para 48 seleções é emblemática, garantindo que mais seleções periféricas cheguem ao maior evento do futebol. Mais votos para Infantino, mas também uma competição de maior alcance.

Um de seus trunfos foi a Copa do Mundo de Clubes, evento que ele apostou que daria certo e que poderia ser tão popular quanto a competição de seleções. Muita gente torreu o nariz, mas, no fim, a primeira edição saiu do papel e fez sucesso. Se dependesse apenas de suas obras no âmbito do futebol, Infantino provavelmente deixaria o legado extraordinário com o qual sonhou.

Com os EUA confirmados como principal sede da Copa do Mundo de 2026 e Donald Trump de volta à presidência da república, Gianni Infantino começou a se aproximar cada vez mais do controverso político. A relação de amizade teve demonstrações importantes dos dois lados, mas acabou por deixar a Fifa em uma sinuca de bic





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