Gianni Infantino reafirma participação do Irã na Copa do Mundo de 2026

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que o Irã estará presente na Copa do Mundo de 2026, apesar das tensões geopolíticas. A seleção iraniana jogará nos Estados Unidos e terá sua estreia contra a Nova Zelândia.

O presidente da Fifa , Gianni Infantino , reiterou durante seu discurso no congresso da entidade máxima do futebol mundial, realizado nesta quinta-feira, 30, em Vancouver, no Canadá, que o Irã participará da Copa do Mundo de 2026.

A presença da seleção iraniana no torneio, que será sediado em conjunto pelos Estados Unidos, México e Canadá, tem gerado incertezas desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada em 28 de fevereiro após ataques americanos e israelenses contra Teerã. Infantino, que já havia afirmado em diversas ocasiões que o Irã estaria presente no principal evento do futebol mundial, reafirmou essa posição no início de seu discurso aos delegados em Vancouver.

'Permitam-me começar confirmando, logo de início, que, evidentemente, o Irã participará da Copa do Mundo da Fifa de 2026', declarou Infantino. 'E, é claro, o Irã jogará nos Estados Unidos da América'. As autoridades iranianas haviam considerado a possibilidade de transferir seus jogos da fase de grupos dos Estados Unidos para o México, uma proposta que já havia sido descartada por Infantino.

Em uma nova reviravolta, foi noticiado na semana passada que um enviado especial dos Estados Unidos levantou a hipótese de a Itália ocupar a vaga do Irã na Copa do Mundo. No entanto, o governo americano se distanciou dessa proposta, e o Secretário de Estado Marco Rubio afirmou que os jogadores iranianos seriam bem-vindos.

O Irã, que deverá ter sua base de treinamento em Tucson, no Arizona, durante a Copa do Mundo, está no Grupo G ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito. A estreia dos iranianos está marcada para o dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. A participação do Irã no torneio tem sido alvo de debates e especulações, especialmente devido às tensões geopolíticas recentes.

Apesar das incertezas, Infantino manteve-se firme em sua posição, destacando que a Fifa não tem intenção de excluir a seleção iraniana do evento. A decisão final sobre a participação do Irã, no entanto, ainda depende de negociações diplomáticas entre os países envolvidos. Enquanto isso, os fãs do futebol no Irã e em todo o mundo aguardam com expectativa a confirmação definitiva da presença da seleção no torneio





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