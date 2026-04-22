Getafe Estraga a Festa da Real Sociedad em Anoeta

O Getafe venceu a Real Sociedad em Anoeta, estragando a celebração do título da Copa del Rey da equipe donostiarra com um gol contra e uma defesa sólida, consolidando sua luta por um lugar na competição europeia.
A partida no Estádio Anoeta começou como uma celebração, quase como uma extensão natural da noite gloriosa vivida dias antes em La Cartuja. A Real Sociedad , ainda envolta no eco recente da sua Copa del Rey, oferecia o troféu à sua torcida enquanto o Getafe , disciplinado, cumpria com a passagem de honra.
Houve aplausos, sorrisos e uma sensação compartilhada de reconhecimento. Durante alguns minutos, o futebol ficou em segundo plano. Anoeta pulsava no ritmo de uma felicidade recente, ainda difícil de digerir.
No entanto, o futebol não se detém em homenagens prolongadas. Assim que a bola rolou, a cerimônia ficou para trás e a partida real começou. E ali, o Getafe deixou claro que não havia viajado para ser mero figurante. Nunca o faz.
Ainda menos agora, quando luta por um objetivo que, há alguns meses, parecia inatingível. A primeira parte foi, essencialmente, o roteiro que a Real jamais teria desejado escrever, e, ao mesmo tempo, o que o Getafe executou com precisão cirúrgica. Os donostiarras tiveram a oportunidade de se adiantar em uma jogada que poderia ter mudado o rumo do encontro: pênalti por mão de Abqar após cabeceio de Brais Méndez, marcado após a intervenção do VAR.
Era uma oportunidade de ouro, mas Brais falhou. O erro não apenas manteve o empate, mas também semeou uma inquietação que o Getafe soube interpretar. Até aquele momento, a equipe de Bordalás mal havia incomodado Remiro. Mas não precisa de muito para causar dano.
Em um de seus raros ataques, um cruzamento de Juan Iglesias se transformou em uma tragédia local: Gorrotxategi, em sua tentativa de afastar, enviou a bola para o próprio gol com uma parábola impossível para Remiro. A partir daí, a partida entrou no terreno onde o Getafe se sente mais confortável: interrupções, duelos constantes, ritmo fragmentado. Esse outro futebol que domina com maestria. A Real, presa entre a ressaca emocional e a frustração do placar, começou a perder clareza.
A equipe madrilenha não apenas vencia; alcançava algo mais valioso: desesperar o rival. E nesse terreno, raramente concede vantagens. A entrada em campo de Oyarzabal e Barrenetxea, dois dos heróis recentes da final da Copa, agitou a partida. A Real Sociedad finalmente encontrou algo parecido com a velocidade que lhe havia faltado durante minutos.
Aramburu chegou a roçar o empate em uma jogada que terminou sendo um espejismo: seu chute acertou a trave, mas a jogada foi anulada por impedimento de Oskarsson. Foi um aviso sem consequências, mais um golpe de frustração para uma equipe que começava a acumular méritos sem recompensa. Barrenetxea e Kubo insistiam pelos lados, encarando, obrigando o Getafe a recuar com ainda mais intensidade. Mas a equipe de Bordalás não se desfaz nesses cenários.
Pelo contrário, se sente confortável no desconforto. Soube resistir, esfriar a partida, levá-la a esse terreno onde cada minuto pesa mais que o anterior e cada interrupção vale ouro. A Real empurrava, sim, mas o fazia sem a clareza necessária para romper um esquema defensivo que raramente concede mais do que o imprescindível. O trecho final foi um exercício de sobrevivência para o Getafe e de ansiedade para a Real.
Anoeta, que havia começado a tarde entre cantos e celebração, terminou instalada em uma tensão crescente. Não houve continuação para a festa. O Getafe levou três pontos que reforçam sua candidatura a algo que já não parece uma miragem
