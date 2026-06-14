Gestora redefine valor de imóveis com locação e rede de relacionamentos, alcançando R$ 310 milhões em vendas

A gestora detalha sua estratégia para maximizar o valor de um portfólio heterogêneo, combinando vendas disciplinadas e locações que redirecionam a percepção de mercado, como no caso de um imóvel em Belo Horizonte que viu seu valor quase duplicar com a mudança de uso.

A gestora de imóveis alcançou um marco significativo ao realizar 32 vendas, totalizando um volume de R$ 310 milhões. A estratégia adotada combina a venda de ativos com a locação como ferramenta para redimensionar e maximizar o valor do portfólio.

A essência do trabalho, conforme explicado, reside na disciplina e na consistência das decisões ao longo do tempo, e não em um único grande negócio pontual. O processo de venda para esse tipo específico de ativo, que não possui um grupo amplo de compradores em potencial, depende da convergência de três fatores cruciais: a organização detalhada da informação, a construção de uma rede sólida de relacionamentos e a conversa direta com corretores.

Esse contato em campo é considerado central, pois é onde se formam os compradores, surgem as objeções genuínas e os 'nãos' trazem insights valiosos para ajustar a abordagem. A repetição desse método criou uma rede de confiança, onde compradores retornam para novas aquisições, demonstrando a eficácia da transparência e da qualificação do ativo. A gestão do portfólio não é estática; a lista de imóveis disponíveis para venda é dinâmica, ajustando-se constantemente conforme a leitura do mercado.

O foco é preservar alternativas: vender quando a demanda é suficiente, segurar quando o valor não é reconhecido ou preparar o imóvel para uma nova narrativa. Um exemplo ilustrativo ocorreu em Belo Horizonte, na região da Savassi, onde um imóvel de 4.000 m², antes rotulado como 'agência bancária grande' e negociado por cerca de R$ 18 milhões, foi locado para um supermercado.

Essa mudança de uso redefiniu completamente a percepção do mercado, elevando as conversas para a faixa de R$ 32-33 milhões. O mesmo ativo, com uma ocupação alinhada à vocação local, multiplicou seu valor. A locação, portanto, atua como um instrumento poderoso para reposicionar o ativo, reduzir a vacância, aumentar a previsibilidade de receita e atrair um novo perfil de comprador.

Tudo isso é fruto de um trabalho minucioso e muitas vezes invisível, que envolve acompanhar corretores, revisar minutas e ajustar premissas sem data marcada. Para o futuro, a diretriz é clara: aprofundar os relacionamentos existentes, manter a rede ativa e continuar buscando ocupações que esclareçam a verdadeira vocação de cada imóvel, pois no setor imobiliário o tempo costuma ser aliado da consistência e do método





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