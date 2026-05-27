Gerson Palermo, chefe do PCC, é preso na Bolívia após seis anos foragido

Gerson Palermo, apontado como um dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso na Bolívia após seis anos foragido. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre a Polícia Federal, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Força Especial de Combate ao Narcotráfico da Bolívia (FELCN).

Gerson Palermo , apontado como um dos chefes do PCC , foi preso na Bolívia após seis anos foragido. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre a Polícia Federal , a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Força Especial de Combate ao Narcotráfico da Bolívia (FELCN).

Ele estava foragido desde 2020 e acumula condenações que somam quase 126 anos de prisão, por crimes como tráfico internacional de drogas e associação criminosa. A prisão de Palermo foi desvendada a partir de uma investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul que tinha como foco um caso envolvendo a família do traficante.

Segundo as autoridades, informações obtidas durante a apuração do sequestro da filha dele, durante uma disputa por valores do tráfico internacional de drogas, ajudaram a identificar o paradeiro de Palermo. Palermo foi preso em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e será expulso do país e entregue às autoridades brasileiras. A expectativa é que ele seja entregue à Justiça brasileira nos próximos dias.

A captura também reforça investigações sobre o uso da Bolívia como rota e refúgio de integrantes do PCC, de acordo com autoridades de segurança pública





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