Germany Proposes Increasing Contribution for Childless Adults to Address Aid-Invalidez Deficit

The German government is considering increasing the contribution for childless adults to address the looming deficit in the aid-invalidez system, which is facing a significant financial crisis due to an aging population. The contribution is based on social security contributions and is paid to those who require permanent care, such as the elderly and chronically ill.

Governo quer sanar rombo no auxílio-invalidez aumentando alíquota paga por alemães sem filhos. Benefício bancado por contribuições sociais é pago a quem precisa de cuidados permanentes, como idosos e doentes crônicos.

Diante de uma população cada vez mais envelhecida e da perspectiva de um rombo bilionário no caixa do auxílio-invalidez, o governo da Alemanha avalia aumentar, mais uma vez, a alíquota de contribuição para pessoas sem filhos. A contribuição para o auxílio-invalidez é paga por todos que são cobertos pelo seguro de saúde público – quase 90% da população alemã. Para quem tem filhos, a contribuição varia entre 3,1% e 3,6% da renda, a depender do tamanho da prole.

Para pessoas sem filhos, a cobrança é de 4,2%, compostos de uma taxa-base de 3,6%, mais um percentual extra de 0,6%. Esse valor diferenciado começa a ser cobrado já aos 23 anos. Um documento interno do Ministério da Saúde que vazou na imprensa alemã nesta terça-feira 26 propõe elevar a alíquota de contribuição desse grupo em 0,1%. O auxílio-invalidez tem direito a quem precisa de cuidados permanentes, como idosos, doentes crônicos e pessoas com deficiência.

Mas, diferentemente do seguro-saúde, o benefício não cobre todas as despesas. A Alemanha se vê diante de uma população cada vez mais envelhecida. Um em cada cinco habitantes (20%) têm idade igual ou superior a 67 anos, proporção que tende a aumentar à medida que a geração do pós-guerra caminha para a aposentadoria. Esse grupo demográfico, formado por pessoas nascidas até o fim da década de 1960, é muito mais numeroso que as gerações seguintes, que têm menos filhos.

Até o fim de 2028, o Ministério da Saúde projeta um déficit total de 22,5 bilhões de euros (quase 132 bilhões de reais) no caixa do auxílio-invalidez. Para o especialista em saúde do SPD, Christos Pantazis, é legítimo “discutir diferentes mecanismos — inclusive a questão de uma contribuição maior para pessoas sem filhos”, diante dos desafios financeiros do sistema de cuidados.

“Precisamos falar abertamente sobre um financiamento solidário e sustentável no longo prazo”, declarou ele aos jornais do grupo Funke. Mas também ponderou: ‘Uma medida desse tipo pode contribuir para a estabilização, mas não substitui uma reforma estrutural abrangente. ” Sigla-irmã da CDU, a União Social Cristã (CSU), da Baviera, também apoia a proposta.

‘Pais dão uma contribuição importante para a manutenção dos nossos sistemas de seguridade social’, afirmou a comissária federal para cuidados de longa duração, Katrin Staffler (CSU), ao grupo de mídia Bayern. ‘Quando a geração atual de crianças, no futuro, pagar contribuições como adultos e assim também ajudar a financiar os cuidados de segurados sem filhos, isso se deve principalmente ao esforço educacional de seus pais.

” Os Verdes, por sua vez, criticaram o que chamaram de ‘propostas isoladas imaturas’ em detrimento de um ‘conceito geral viável’.

‘Assim, não se cria nem confiança nem um financiamento estável para o seguro de cuidados’, disse a deputada Simone Fischer aos jornais do grupo Funke. Para o partido A Esquerda, um aumento do adicional para pessoas sem filhos seria ‘uma medida cosmética, que não resolve nem de longe o problema do seguro de cuidados’. Em vez disso, ela defendeu a inclusão de segurados privados no sistema público de cuidados.

O sistema público alemão de saúde e cuidados funciona como uma espécie de INSS: todos contribuem para o mesmo caixa, de onde saem os recursos para pagamento de tratamentos e benefícios em caso de necessidade. Mas pessoas com renda elevada não são obrigadas a contribuir, podendo em vez disso optar por um seguro privado de saúde e cuidados. Críticos apontam que essa brecha significa uma perda importante de receita





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