Gerdau Minas e Dentil Praia Clube Decidem a Superliga Feminina de Vôlei

As equipes se enfrentam em jogo único no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no domingo (3), às 10h (de Brasília). Thaisa e Adenizia, capitãs das equipes, projetaram a grande decisão.

A Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 está prestes a coroar sua campeã. Gerdau Minas e Dentil Praia Clube se preparam para um confronto decisivo no domingo, dia 3, em um jogo único que promete ser um espetáculo de emoção e habilidade.

O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, será o palco desta batalha pelo título, com o horário marcado para as 10h (horário de Brasília). A expectativa é alta, tanto entre as atletas quanto entre os apaixonados pelo vôlei nacional, que aguardam ansiosamente para ver qual equipe levará para casa o troféu mais cobiçado da modalidade. As capitãs das duas equipes, Thaisa, do Minas, e Adenizia, do Praia Clube, compartilharam suas perspectivas sobre a final.

Thaisa ressaltou a jornada desafiadora que o Minas enfrentou ao longo da temporada, marcada por mudanças e adaptações. Ela enfatizou a importância da união e da crença mútua dentro do grupo, que foram fundamentais para superar os obstáculos e chegar à final por mérito próprio. A central do Minas reconheceu a dificuldade do confronto contra o Praia Clube, prevendo um jogo duro e exigente, onde cada detalhe será crucial para a vitória.

Adenizia, por sua vez, destacou a superação do Praia Clube diante de uma temporada repleta de provações, com um trabalho mental intenso para fortalecer o grupo e chegar à reta final mais unido e resiliente. Ela enfatizou a importância do aspecto mental em um jogo único, onde a emoção e a entrega serão determinantes. Adenizia motivou suas companheiras a darem o máximo de si em quadra, deixando tudo para conquistar o título.

O caminho até a final foi árduo para ambas as equipes. O clássico Pão de Queijo, como é conhecido o confronto entre Minas e Praia Clube, é resultado de semifinais emocionantes e disputadas. O Minas demonstrou sua força ao superar o Osasco, atual campeão da Superliga, em uma virada épica.

Após perder o primeiro jogo em casa por 3 sets a 1, o Minas reagiu com determinação e conquistou a classificação ao vencer os dois jogos seguintes por 3 a 2. O Praia Clube também enfrentou um desafio considerável ao enfrentar o SESC Flamengo, em uma série que precisou de um jogo de desempate. Após vencer a primeira partida por 3 a 0, o Praia Clube viu o Flamengo igualar a série ao vencer a segunda por 3 a 2.

No jogo decisivo, o Praia Clube prevaleceu, vencendo por 3 a 2 e aproveitando o fator casa a seu favor. A rivalidade entre Minas e Praia Clube é notória, com um histórico de confrontos memoráveis na final da Superliga. Das últimas sete finais, essa será a sexta disputada entre as duas equipes. O Minas leva vantagem nesse confronto direto, tendo vencido em quatro ocasiões (temporadas 18/19, 20/21, 21/22 e 23/24), enquanto o Praia Clube conquistou o título na temporada 22/23.

Apenas na última Superliga, a final não teve a presença de um dos dois times, sendo decidida entre Sesi Vôlei Bauru e Osasco São Cristóvão Saúde, com o Osasco sagrando-se campeão. A final deste domingo promete ser mais um capítulo emocionante dessa rivalidade, com ambas as equipes buscando a glória e o título da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26.

A expectativa é de um jogo intenso, com defesas espetaculares, ataques precisos e muita emoção para os torcedores presentes no Ginásio do Ibirapuera e para aqueles que acompanharão pela televisão





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