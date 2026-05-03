Gerard Piqué rompe o silêncio e fala sobre o fim do casamento com Shakira

O ex-zagueiro do Barcelona e da Seleção Espanhola, Gerard Piqué, falou pela primeira vez sobre o término do seu casamento com Shakira, após 11 anos de união. Em entrevista à CNN, ele insinuou que a verdade sobre a separação não foi totalmente revelada e destacou sua carreira no futebol, incluindo planos de se tornar treinador.

O ex-zagueiro Gerard Piqué rompeu o silêncio sobre o término do seu casamento com a cantora Shakira , após 11 anos de união. Em entrevista exclusiva à CNN, o ex-jogador do Barcelona e ídolo da Seleção Espanhola insinuou que a narrativa divulgada sobre a separação não reflete a verdade dos fatos.

Piqué afirmou que, embora não tenha controle sobre a forma como a história foi contada, ele está cercado por pessoas que o conhecem de verdade e o apoiam incondicionalmente. A separação, que ocorreu em 2022, foi marcada por acusações de infidelidade por parte de Shakira, que alegou ter descoberto a traição do marido por meio de um pote de geleia que ela consumia exclusivamente.

A cantora revelou que, ao retornar de uma viagem, notou que o conteúdo do frasco estava menor do que ela havia deixado, o que a levou a confrontar Piqué. Após o término, Shakira lançou uma música sobre o fim do relacionamento, afirmando estar mais feliz após o divórcio. Enquanto isso, Piqué assumiu publicamente um novo relacionamento com Clara Chia, apontada como a causa da separação. Além da vida pessoal, Piqué também falou sobre sua carreira no futebol.

O ex-zagueiro, que vestiu a camisa do Barcelona por 14 anos, destacou seus principais títulos, incluindo três Champions League, três Mundiais de Clubes da FIFA, nove Campeonatos Espanhóis e sete Taças da Espanha. Pela Seleção Espanhola, ele conquistou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Recentemente, Piqué revelou planos de retornar ao futebol, mas desta vez como treinador, demonstrando que sua paixão pelo esporte continua viva.

A história do casal, que por anos foi um dos mais famosos do mundo, continua a gerar interesse e especulações, especialmente após as declarações recentes do ex-atleta





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