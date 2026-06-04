Geração Z brasileira é menos conservadora que os mais velhos, aponta pesquisa

Estudo da Quaest e More in Common mostra que jovens de 16 a 24 anos têm posições intermediárias em costumes, sendo menos conservadores que idosos, mas com maior apoio a Bolsonaro. Contradições e paradoxos marcam as opiniões da geração Z.

Um estudo recente da Quaest, encomendado pelo instituto More in Common, investigou os níveis de conservadorismo entre diferentes faixas etárias no Brasil , com foco na chamada geração Z, composta por jovens de 16 a 24 anos.

A pesquisa revela que, ao contrário do que se observa em outros países, os jovens brasileiros não são mais conservadores do que as gerações mais velhas. Pelo contrário, eles se posicionam de forma intermediária em questões de costumes, como igualdade de gênero e direitos LGBTQIA+.

Por exemplo, 68% dos homens jovens e 62% das mulheres jovens se identificam como conservadores, mas esses números são inferiores aos registrados entre pessoas com mais de 65 anos, onde o conservadorismo atinge cerca de 74%. A pesquisa também aponta paradoxos: embora a maioria dos jovens apoie a adoção por casais homossexuais, mais da metade concorda que a homossexualidade deve ser vivida de forma reservada. Esse padrão sugere uma aceitação de direitos individuais, mas uma resistência a movimentos políticos organizados.

Helena Vieira, consultora do estudo, explica que o conservadorismo não é uma característica geracional específica, mas sim uma postura que varia conforme o contexto. Os dados indicam que os jovens tendem a rejeitar rótulos políticos, mas concordam com pautas específicas quando apresentadas de forma desvinculada de bandeiras partidárias. Por exemplo, muitos são contra discutir gênero nas escolas, mas apoiam medidas contra o bullying de crianças afeminadas.

Essa lógica protetiva, mais ligada a relações interpessoais do que a posições políticas, ajuda a entender as contradições aparentes. No quesito político, a pesquisa mostra que o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro é mais forte entre os jovens de 16 a 24 anos, com 44% de aprovação, contra 25% entre os maiores de 65 anos. Isso ocorre apesar de Bolsonaro ser associado ao conservadorismo.

Para Vieira, o voto é uma composição complexa: muitos eleitores jovens podem apoiar Bolsonaro sem endossar todas as suas declarações conservadoras. Essa diferença etária no apoio político não implica necessariamente um maior conservadorismo entre os jovens. Na verdade, os jovens demonstram posições mais liberais em direitos civis, enquanto as gerações mais velhas tendem a ser mais conservadoras em temas como família e sexualidade.

A pesquisa sugere que o conservadorismo não é monolítico e que as identidades políticas são fluidas, especialmente entre os mais novos. Os resultados também destacam a influência de fatores como religião e escolaridade. Jovens com maior nível educacional tendem a ser menos conservadores, enquanto aqueles com frequência religiosa elevada mostram maior alinhamento com pautas conservadoras.

Além disso, a pesquisa identificou que, entre os jovens, a concordância com afirmações como "o feminismo promove ódio aos homens" é alta, indicando uma percepção crítica dos movimentos sociais. Isso não significa, no entanto, que os jovens sejam menos igualitários; eles apenas rejeitam certas formas de ativismo.

Em suma, o estudo revela um cenário complexo, onde a geração Z brasileira ocupa um espaço de transição, mesclando valores tradicionais e modernos, e onde o conservadorismo não pode ser atribuído a uma faixa etária específica





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