Geração Prateada: O Eleitorado 60+ Cresce Cinco Vezes Mais e Pode Definir Eleições

Levantamento aponta que o número de eleitores com 60 anos ou mais cresceu 74% em 16 anos, ultrapassando em muito o crescimento do eleitorado geral. Com 36,2 milhões de votantes em 2026 e representando um a cada quatro eleitores, a Geração Prateada se consolida como um bloco decisivo em cenários de polarização, com queda na abstenção e crescente número de candidatos mais velhos.

A população com 60 anos ou mais, conhecida como Geração Prateada , representa um contingente eleitoral em expressivo crescimento no Brasil, com potencial para influenciar decisivamente o resultado de eleições futuras. Uma análise detalhada de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), compilada pela Nexus-Pesquisa e Inteligência de Dados, revela que esse grupo de eleitores cresceu significativamente mais rápido que o eleitorado geral nos últimos 16 anos.

Entre 2010 e 2026, enquanto o número total de eleitores aptos a votar aumentou em 15%, a Geração Prateada registrou um crescimento alarmante de 74%. Esse aumento se traduz em um salto de 20,8 milhões de eleitores em 2010 para 36,2 milhões em março de 2026, um dado que ganha ainda mais relevância considerando que o prazo para cadastro de eleitores se estende até 6 de maio. Ao todo, em março de 2026, 156,2 milhões de brasileiros estavam habilitados a votar, comparados aos 135,8 milhões em 2010, evidenciando um notável envelhecimento da base eleitoral. A relevância estratégica da Geração Prateada torna-se ainda mais evidente em cenários de polarização política aguda, como o observado nas eleições de 2022, onde a diferença entre os principais candidatos foi inferior a 2 milhões de votos. Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, salienta que a Geração Prateada pode ser um fator decisivo, embora não o único, nas eleições. Atualmente, um em cada quatro eleitores no país pertence a essa faixa etária, conferindo-lhe um peso considerável e a capacidade de atuar como fiel da balança, especialmente em disputas acirradas e polarizadas. A tendência de crescimento desse grupo está intrinsecamente ligada ao aumento da longevidade e ao envelhecimento populacional geral. Em apenas três décadas, a proporção de brasileiros com 60 anos ou mais na população saltou de 7% para 16%, enquanto o eleitorado dessa faixa etária já representa 23,2% do total de votantes, demonstrando uma correlação direta entre o avanço da expectativa de vida e a composição do eleitorado. Um indicador promissor é a queda na taxa de abstenção entre os eleitores com 60 anos ou mais nas últimas três eleições. Em 2014, a abstenção era de 37,1%, caindo para 36,4% em 2018 e atingindo 34,5% em 2022. Em contrapartida, a abstenção geral do eleitorado brasileiro aumentou, passando de 19,4% em 2014 para 20,9% em 2022. Mesmo os eleitores com mais de 70 anos, que tradicionalmente apresentam uma taxa de abstenção mais elevada, têm comparecido mais às urnas, com o índice caindo de 63,6% em 2014 para 58,9% em 2022, embora o voto não seja obrigatório para este grupo. Tokarski acredita que os brasileiros com mais de 70 anos que votam o fazem por convicção ou forte identificação política, e, juntamente com os jovens eleitores de 16 a 18 anos, formam grupos cruciais a serem conquistados pelos candidatos. A influência desse grupo se estende também à participação política como candidatos; o número de postulantes com 60 anos ou mais tem crescido consistentemente. Em 2024, mais de 70 mil brasileiros nessa faixa etária se candidataram, representando 15% do total de candidaturas, o maior número desde 1998. Em 2022, nas eleições gerais, foram 4.873 candidatos com 60 anos ou mais, correspondendo a 17% de todas as candidaturas





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