Gerações Z e millennial mudam relação com o trabalho

As gerações Z e millennial estão mudando a relação com o trabalho à medida que avançam na carreira. Diante da pressão econômica, os jovens passaram a valorizar a estabilidade e a adiar grandes decisões profissionais.

As gerações Z e millennial estão mudando a relação com o trabalho à medida que avançam na carreira. Diante da pressão econômica, os jovens passaram a valorizar a estabilidade e a adiar grandes decisões profissionais, inclusive a de assumir cargos de liderança.

É o que mostra a 15ª edição da pesquisa 2026 Gen Z and Millennial Survey, da, que ouviu quase 23 mil pessoas em 44 países. No Brasil, foram 804 participantes, sendo 501 da geração Z e 303 millennials. A maioria dos brasileiros entrevistados (60%) buscam progresso constante na carreira. O interesse em assumir cargos de liderança em algum momento também é alto, com 69% da geração Z apontando a pretensão e 74% dos millennials.

Mesmo assim, a posição de liderança deixou de ser um foco, já que apenas 6% da gen Z e 8% dos millennials apontam essa prioridade. Segundo a executiva, no cenário econômico atual somado às mudanças tecnológicas, os jovens estão optando por sequenciar a ambição, investindo em habilidades, estabilidade e bem-estar antes de se comprometer com caminhos que possam se mostrar insustentáveis.

Ela diz ainda que a mudança não reside na quantidade de pessoas que almejam o cargo de liderança, mas na escolha do momento da vida para persegui-lo. A pressão econômica pesa sobre grandes decisões da vida adulta, como comprar um imóvel, se casar e ter filhos, diz Yoshida, que conecta esse adiamento à postergação da busca por cargos de liderança.

A dificuldade de adquirir a casa própria foi citada por 39% da geração Z entrevistada e 26% dos millennials no Brasil, índices que sobem para 51% e 40% no recorte global. Entre os respondentes brasileiros, 87% da geração Z e 91% dos millennials já usam inteligência artificial no dia a dia, e 80% e 83%, respectivamente, se sentem confiantes em sua aplicação.

Mais de 90% dos participantes das duas gerações avaliam que a IA tem impactos positivos na vida pessoal e profissional. Além disso, 47% da geração Z e 55% dos millennials seguem buscando novas capacitações à medida que a tecnologia evolui. Por fim, os jovens foram questionados sobre bem-estar emocional.

De modo geral, em território nacional, três em cada dez respondentes afirmam se sentir estressados quase o tempo todo, sobretudo por preocupações com a saúde e o bem-estar da família e com o futuro financeiro em longo prazo





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