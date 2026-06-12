Geopolítica da bola: EUA e Paraguai reeditam aliança histórica na Copa do Mundo

A abertura da Copa do Mundo entre Estados Unidos e Paraguai reaviva décadas de relações marcadas por guerra, ditadura e interesses estratégicos na América Latina.

A abertura da Copa do Mundo entre Estados Unidos e Paraguai , pelo Grupo D, reacende a memória de uma relação bilateral que atravessa mais de 160 anos, marcada por alianças estratégicas, conflitos e interesses geopolíticos.

Se dentro de campo o histórico é curto - este é apenas o segundo encontro entre as seleções em mundiais -, fora dele as conexões entre Washington e Assunção são profundas e refletem diferentes fases da política externa americana para a América Latina. Do combate ao comunismo durante a Guerra Fria ao apoio à ditadura de Alfredo Stroessner, passando pela guerra às drogas e a recente disputa com a China, o Paraguai sempre ocupou um papel desproporcional ao seu peso econômico e político para os Estados Unidos.

A história começa antes mesmo do estabelecimento de relações diplomáticas formais, em 1861. Em 1855, forças paraguaias dispararam contra o USS Water Witch, um navio da Marinha americana que realizava levantamentos hidrográficos na Bacia do Prata. Três anos depois, o presidente James Buchanan enviou 19 navios de guerra à região, na maior mobilização naval dos EUA até então, sob a égide da Doutrina Monroe. A crise foi resolvida diplomaticamente, mas demonstrou o interesse estratégico americano.

Décadas depois, nos anos 1930, a expansão da influência econômica da Alemanha nazista na América do Sul preocupou a Casa Branca de Franklin D. Roosevelt, intensificando a atenção sobre o Paraguai. Contudo, foi a chegada de Stroessner ao poder, em 1954, que consolidou o país como aliado prioritário. Em troca de alinhamento político e apoio à estratégia anticomunista, Assunção recebeu ajuda econômica, treinamento militar e respaldo diplomático.

Estudos apontam que a consolidação do regime ditatorial esteve diretamente associada ao apoio de Washington, que inclusive instalou uma estrutura de monitoramento eletrônico para coletar informações sobre o Cone Sul, com o maior contingente diplomático da região na capital paraguaia. A primeira grande crise bilateral ocorreu nos anos 1970, quando Richard Nixon pressionou Stroessner a extraditar o francês Augusto Ricord, apontado como operador de uma rede responsável por até 75% da heroína que chegava aos EUA.

O episódio marcou a guinada da guerra às drogas como elemento central da política externa americana para a região. Com Jimmy Carter, direitos humanos e democracia entraram na agenda: os EUA reduziram a ajuda militar, bloquearam empréstimos multilaterais e criticaram publicamente a ditadura. A relação nunca mais retornou ao padrão dos anos 1950 e 1960. Quando Stroessner caiu, em 1989, Washington já apoiava discretamente setores democráticos.

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, a Tríplice Fronteira com Brasil e Argentina tornou-se foco de preocupação, vista como vulnerável à lavagem de dinheiro, contrabando, narcotráfico e financiamento de grupos extremistas como o Hezbollah. Os EUA acompanharam com desconforto a ascensão de governos de esquerda e iniciativas regionais sem sua participação.

Nesse contexto, o impeachment de Fernando Lugo em 2012 - que encerrou a hegemonia do Partido Colorado e aproximou o Paraguai de Lula, Cristina Kirchner e Hugo Chávez - foi visto de forma divergente: enquanto Brasil, Argentina e Venezuela classificaram como ruptura democrática, os EUA adotaram posição distinta, reforçando a complexidade dessa aliança geopolítica que hoje se manifesta também nos gramados da Copa





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