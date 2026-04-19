Generalitat Catalã Lança Escritórios Móveis para Aproximar Serviços Públicos dos Cidadãos

A Generalitat da Catalunha inaugura cinco escritórios móveis para levar serviços públicos a municípios remotos ou com pouca população, cobrindo 200 localidades e mais de 600.000 cidadãos com um investimento de 2,43 milhões de euros.

A Generalitat da Catalunha lança nesta segunda-feira um inovador projeto de atendimento ao cidadão com a implementação de cinco escritórios móveis . Para tal, foram adaptadas cinco furgonetas equipadas para levar os serviços públicos diretamente aos municípios mais distantes das sedes administrativas ou com menor densidade populacional.

Esta iniciativa visa aproximar a administração da vida quotidiana dos catalães, especialmente daqueles que enfrentam barreiras geográficas ou de mobilidade para aceder a serviços essenciais. O novo serviço opera sob a estrutura territorial das veguerias catalãs, abrangendo as oito existentes e com a ambição de dar cobertura a cerca de 200 municípios, beneficiando uma população superior a 600.000 pessoas. As cinco rotas planejadas cobrirão extensas áreas geográficas, com cada rota a circular por aproximadamente 40 municípios, realizando uma visita mensal a cada localidade. Este modelo de proximidade garante que os cidadãos, mesmo em zonas rurais ou isoladas, não fiquem à margem dos serviços públicos essenciais. O investimento destinado a este projeto ambicioso ascende a 2,43 milhões de euros, assegurando a operacionalidade das furgonetas até ao final de 2027. Albert Dalmau, Conselheiro da Presidência da Generalitat, defendeu com veemência a iniciativa, destacando o seu objetivo principal: simplificar a vida dos cidadãos. Ao levar o atendimento cidadão para perto das suas residências e ao fornecer as ferramentas necessárias para a interação telemática com a administração, a Generalitat pretende reduzir as dificuldades burocráticas e potenciar a autonomia digital da população. As cinco rotas estão estrategicamente distribuídas pelas comarcas do nordeste, noroeste, centro, sudeste e sudoeste da Catalunha, cobrindo um leque diversificado de realidades geográficas e sociais. A rota nordeste contemplará regiões como Ripollès, Osona, Maresme, Vallès Oriental, Alt Empordà, Selva, Baix Empordà e Garrotxa. A rota noroeste alcançará Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça, Vall d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera e Berguedà. A rota central abrangerá Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell, Solsonès, Segarra, Bages, Berguedà, Lluçanès e Moianès. A rota sudeste servirá Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Garraf, Priorat e Anoia. Finalmente, a rota sudoeste incluirá Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre e Terra Alta. As visitas das furgonetas a cada município terão uma duração estimada entre uma hora e meia e três horas, geralmente durante o período da manhã, otimizando assim a disponibilidade e o acesso para os cidadãos. Um calendário detalhado, indicando as datas de passagem das furgonetas por cada localidade, estará disponível no website oficial da Generalitat e poderá ser consultado através do número de telefone 012. O leque de serviços oferecidos é abrangente e visa atender às necessidades mais prementes da população. Inclui informação geral sobre procedimentos administrativos, suporte para a realização de gestões online, assistência no registo e utilização de sistemas de identificação digital, agendamento de consultas através de diversos canais, atendimento a dúvidas, queixas e sugestões, e um espaço dedicado ao autoatendimento, permitindo que os cidadãos realizem trámites de forma autónoma ou com o auxílio de um profissional. Entre as gestões mais comuns que poderão ser efetuadas encontram-se a renovação de certificados digitais, a solicitação de subsídios e apoios, e a apresentação de consultas diversas. Cada rota será composta por uma furgoneta equipada, um motorista e um agente digital, garantindo um serviço profissional e completo. Os veículos foram concebidos com um interior que permite atender a duas pessoas simultaneamente e dispõem de uma área separada para autoatendimento. A acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida foi uma prioridade, com rampas de acesso e espaço adequado. Adicionalmente, contam com uma área de espera exterior provida de toldo e assentos, proporcionando conforto aos utilizadores. A conectividade é assegurada por sistemas de comunicação móvel 4G e 5G, garantindo o acesso a serviços online e a comunicação eficiente. O projeto das oficinas móveis não é inteiramente novo, tendo sido iniciado em meados de 2024 como um projeto piloto nas Terres de l’Ebre. Durante quase dois anos de operação, este serviço experimental realizou 2.047 gestões, sendo as mais frequentes relacionadas com certificados digitais e sistemas de identificação, pedidos para atividades com risco de incêndio florestal, consultas e pedidos de prestações sociais, subsídios para energias renováveis e o bono social. É relevante notar que o perfil dos utilizadores atendidos neste projeto piloto é predominantemente de pessoas com mais de 65 anos, o que sublinha a importância deste tipo de serviço para as populações mais idosas ou com maior dificuldade de acesso à tecnologia e aos serviços públicos





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