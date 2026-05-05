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General Fernandes pede parcelamento de multa ao STF

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General Fernandes pede parcelamento de multa ao STF
Mario FernandesSTFMulta
📆5/5/2026 5:53 PM
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General de reserva condenado por envolvimento em trama golpista solicita ao STF o parcelamento de multa de quase 65 mil reais, alegando dificuldades financeiras.

O general de reserva Mario Fernandes , figura central em investigações relacionadas a uma trama golpista que visava desestabilizar o governo democraticamente eleito, apresentou ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) um pedido formal de parcelamento da multa pecuniária imposta como parte de sua sentença condenatória.

A solicitação, que veio à tona através do programa jornalístico Ponto de Vista, reacende o debate sobre os detalhes de um dos episódios mais preocupantes e graves investigados no contexto deste caso de grande repercussão nacional. A complexidade da situação reside não apenas na gravidade das acusações e na pena imposta, mas também nas alegações apresentadas pelo próprio general para justificar a necessidade de um plano de pagamento facilitado.

De acordo com informações divulgadas pelo repórter Daniel Gullino, da influente coluna Radar, o militar busca a possibilidade de dividir o valor total da multa, estimado em aproximadamente 64.800 reais, em até 60 parcelas mensais. Essa proposta, que representa um período de cinco anos para a quitação total do débito, ainda está pendente de análise e avaliação por parte do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso no âmbito do STF.

A decisão final levará em consideração diversos fatores, incluindo a capacidade financeira do condenado, os parâmetros legais que regem o cumprimento de penas pecuniárias e a gravidade dos crimes pelos quais ele foi responsabilizado. A alegação de necessidade financeira, por parte de um general que recebia uma renda líquida considerável, em torno de 23.000 reais mensais, gerou controvérsia e questionamentos sobre a real motivação por trás do pedido.

Fernandes justificou a solicitação argumentando a necessidade de arcar com despesas familiares, buscando, assim, condições mais brandas para o pagamento da multa. O contexto da condenação de Mario Fernandes remonta à sua participação ativa na elaboração e disseminação de um plano detalhado que continha estratégias para a desestabilização do governo e a tomada de poder por meios ilegais.

A investigação revelou que o documento, redigido pelo próprio general, contemplava ações contra diversas autoridades, incluindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes. A amplitude dos alvos e a natureza das ações propostas demonstram a seriedade da ameaça representada pelo plano. Embora o general Fernandes tenha admitido a autoria do documento, ele alegou que se tratava apenas de um “pensamento digitalizado”, buscando minimizar a gravidade de suas ações.

No entanto, as investigações demonstraram que o plano ia muito além de meras ideias, incluindo hipóteses de execução que envolviam o uso de armas de fogo e até mesmo envenenamento, o que reforçou a suspeita de que o plano poderia ser colocado em prática. A impressão do material nas dependências do Palácio do Planalto, onde o general exercia funções, e seu subsequente transporte para o Palácio da Alvorada, indicam que o plano não se restringiu a um exercício intelectual isolado, mas sim que avançou em sua concretização.

A análise minuciosa do caso pelo STF é crucial para garantir a justiça e a segurança do Estado Democrático de Direito, bem como para prevenir a repetição de atos semelhantes no futuro. A decisão sobre o parcelamento da multa, portanto, terá um impacto significativo não apenas na vida financeira do condenado, mas também na percepção pública sobre a impunidade e a responsabilidade individual em crimes contra a democracia

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