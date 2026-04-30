GDF retira dois imóveis da lista de garantias para empréstimo do banco público estadual

O governo do Distrito Federal removeu dois imóveis da lista de garantias para um empréstimo destinado a salvar o banco público estadual, incluindo um terreno em área de proteção ambiental. A decisão gerou controvérsias e debates políticos.

O governo do Distrito Federal ( GDF ) retirou dois imóveis que estavam listados como garantia para um empréstimo destinado a salvar o banco público estadual. Os bens retirados incluem o terreno da Gleba A, localizado na área da Serrinha do Paranoá, e um imóvel da Secretaria de Saúde, situado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

O terreno da Serrinha do Paranoá, em particular, tem sido alvo de controvérsias devido à sua localização em uma área de proteção ambiental, abrangendo 716 hectares. A governadora Celina Leão justificou a exclusão dos imóveis, alegando que eles possuem restrições ambientais ou de destinação. Em março, um projeto de lei foi aprovado e sancionado pelo ex-governador Ibaneis Rocha, autorizando a venda, cessão ou uso de nove imóveis públicos como garantia para o empréstimo.

O banco também tem a opção de criar um Fundo Imobiliário (FII) com esses bens, que foram avaliados preliminarmente pela Terracap em R$ 6,6 bilhões. Os dois imóveis retirados recentemente têm um valor estimado de R$ 2,9 bilhões. Durante a análise do projeto, deputados da oposição apresentaram emendas para excluir outros imóveis da lista, mas essas alterações não foram aceitas no plenário.

Além disso, o texto menciona a declaração do senador Messias, que, apesar de aceitar a derrota em uma votação, reclamou da desconstrução de sua imagem, afirmando saber quem estava por trás das ações. O aumento no preço do combustível também foi destacado, com o valor dobrando em comparação com o período anterior ao conflito.

Esses acontecimentos refletem as tensões políticas e econômicas no Distrito Federal, onde decisões sobre o uso de bens públicos e a gestão de recursos têm gerado debates acalorados entre os diferentes grupos políticos. A retirada dos imóveis da lista de garantias pode ter implicações significativas para o empréstimo e para a estratégia de resgate do banco público, além de levantar questões sobre a transparência e a legalidade das decisões tomadas pelo governo local.

A comunidade local e os observadores políticos estão atentos aos próximos passos do GDF e às possíveis repercussões dessas medidas no cenário financeiro e ambiental do Distrito Federal





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