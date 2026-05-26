GDF afirma que sem capitalização do BRB haverá 'graves consequências ao país'

O governo do Distrito Federal (GDF) afirma que, sem a capitalização do Banco do Brasil (BRB), haverá 'graves consequências ao país'. O Ministério da Fazenda é contra a avaliação do GDF. A audiência de conciliação entre o governo federal e o GDF está acontecendo no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar chegar a um acordo.

O governo do Distrito Federal ( GDF ) afirma que, sem a capitalização do Banco do Brasil ( BRB ), haverá 'graves consequências ao país'. O Ministério da Fazenda é contra a avaliação do GDF .

A audiência de conciliação entre o governo federal e o GDF está acontecendo no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar chegar a um acordo. O Banco Central também participa da audiência. O GDF pediu ao STF que determine que a União se abstenha de exigir capacidade de pagamento (Capag) do Distrito Federal para viabilizar o empréstimo com aval da União. Atualmente, a nota Capag do DF é 'C', insuficiente para tomar empréstimo com garantia da União.

O BRB é a instituição responsável pela operacionalização de 25 programas sociais do Distrito Federal, envolvendo cerca de R$ 3 bilhões creditados às famílias brasilienses, pelo pagamento de cerca de 210 mil servidores públicos locais e de quase 440 mil beneficiários de programas distritais, tendo oferecido mais de R$ 32 bilhões em crédito. O banco possui valores bilionários de seus correntistas e montantes elevadíssimos de instituições públicas, inclusive dezenas de bilhões de reais em depósitos judiciais.

A inviabilização de suas atividades resultaria em graves consequências para todo o País, afirma o GDF. O Ministério da Fazenda argumentou que o Distrito Federal não atende aos 'requisitos legais e regulamentares necessários à contratação da operação de crédito'.

'Tal inviabilidade decorre não apenas da ausência de classificação de Capacidade de Pagamento (Capag) apta a viabilizar a concessão de garantia da União, mas também da inexistência de espaço fiscal disponível', diz o Tesouro Nacional. Para o governo federal, abrir uma flexibilização das regras fiscais para atender ao DF tende a produzir 'deterioração adicional das finanças públicas'.

'O caso do Estado do Rio de Janeiro ilustra esse fenômeno: a mitigação de exigências do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) por meio de decisões liminares não se traduziu em melhora estrutural de seus indicadores fiscais; ao contrário, observou-se a persistência - e, em alguns períodos, a intensificação - do desequilíbrio fiscal', diz a Fazenda. Para o governo federal, o caso do Rio de Janeiro reforça a importância de 'se preservar a integridade das regras fiscais, evitando soluções casuísticas que, a despeito de intenções pontuais, agravam o risco sistêmico'.

Além disso, uma excepcionalização das regras para atender o GDF representaria afronta aos princípios da isonomia e da responsabilidade na gestão fiscal, segundo o governo federal





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