Gastos eleitorais impulsionam dívida pública e desafiam sustentabilidade fiscal no Brasil

Reportagem que explora o impacto dos gastos públicos voltados para objetivos eleitorais em 2026, com foco nos subsídios a combustíveis e crédito subsidiado, que elevam a dívida pública a 80% do PIB e ameaçam o crescimento econômico de longo prazo.

O artigo analisa a prática de gastos públicos eleitorais no Brasil, destacando que, apesar da queda nos preços de combustíveis em maio de 2026 decorrente de subsídios governamentais, há uma preocupação crescente com o desajuste fiscal e a dívida pública , que já alcança 80% do PIB .

O texto examina como essas medidas, que incluem renúncia fiscal, subsídios e crédito subsidiado, somam um custo superior a R$ 400 bilhões em um ano eleitoral, contribuindo para o endividamento do país e obstruindo o crescimento econômico sustentável. A matéria também aponta a colaboração do Congresso nesse processo, com parlamentares de diferentes orientações políticas aproveitando o momento para incluir suas próprias propostas de aumento de gastos.

O conteúdo menciona especificamente a criação de um programa de crédito barato para entregadores de aplicativos, no valor de R$ 4 bilhões, e discute a falta de controle sobre essas despesas, além do papel Judiciário, considerado pouco atuante na fiscalização. Por fim, conecta o problema atual a uma trajetória histórica de descontrole fiscal desde os anos 1990, ressaltando que o Brasil se afastou dos princípios de responsabilidade fiscal que possibilitaram a estabilização da moeda no passado





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