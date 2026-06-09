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Gastança eleitoreira dos estados ameaça contas públicas e amplia endividamento

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Gastança eleitoreira dos estados ameaça contas públicas e amplia endividamento
Endividamento EstadualGastança EleitoreiraAusteridade Fiscal
📆6/9/2026 5:20 AM
📰JornalOGlobo
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Análise mostra que estados brasileiros, mesmo com superávit em 2025, gastam acima da arrecadação em ano eleitoral, projetando déficit de R$ 6 bilhões em 2026. Espírito Santo é exceção de austeridade.

O cenário fiscal dos estados brasileiros em 2026 reflete, mais uma vez, a tradicional gastança eleitoreira que marca os anos de eleição. Dados da XP Investimentos indicam que os estados devem encerrar o ano com um déficit fiscal de R$ 6 bilhões, mesmo tendo apresentado superávit de R$ 29 bilhões no fim de 2025.

A situação é agravada pela decisão de governadores de diversas colorações partidárias de expandir os gastos públicos em vez de controlar as despesas. De janeiro a abril, a despesa estadual cresceu 6,5% acima da inflação, o dobro do aumento da arrecadação. Esse comportamento irresponsável compromete a saúde financeira dos entes subnacionais e alimenta um ciclo vicioso de endividamento. Entre os estados, o Rio Grande do Norte é o que mais preocupa os analistas.

A dívida potiguar saltou de 27,5% para 41,5% da receita corrente entre 2023 e 2024, e o estado fechou o ano passado com caixa negativo, mantendo déficit primário até abril de 2026. Tocantins, apesar do baixo endividamento de 27,5%, também registrou gestão temerária, com contas no vermelho em 2025 e no primeiro quadrimestre de 2026.

Já os três estados mais endividados - Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais - apresentam dívidas acima dos limites de alerta ou teto máximo. Minas Gerais, em particular, terminou 2025 com um rombo de R$ 11 bilhões. Em contraponto, o Espírito Santo surge como exemplo de austeridade. Com endividamento de apenas 32% da receita corrente, o estado manteve superávit primário em 2025 e repetiu o desempenho positivo nos primeiros meses de 2026.

Esse caso demonstra que é possível manter a disciplina fiscal mesmo em ano eleitoral, contrapondo-se à tendência geral. O debate sobre as dívidas estaduais, no entanto, continua marcado por vícios crônicos. Programas de renegociação como o Propag, aprovado em 2025, incentivam o chamado risco moral, ao transmitir a expectativa de que a União assumirá as dívidas.

Enquanto não houver mudança na cultura de gastança e na dependência de socorros federais, a situação fiscal dos estados tende a se repetir a cada ciclo eleitoral

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Endividamento Estadual Gastança Eleitoreira Austeridade Fiscal Rio Grande Do Norte Espírito Santo

 

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