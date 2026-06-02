Garantias de imóveis no Brasil: diferenças, prazos e procedimentos para acionamento

Entenda como funcionam as garantias estrutural e de acabamento, os prazos legais, a diferença entre vícios aparentes e ocultos e os passos para reclamar defeitos em apartamentos recém‑entregues.

No Brasil, a legislação estabelece dois tipos principais de garantia para imóveis residenciais: a garantia estrutural e a garantia de acabamento . Cada uma possui finalidade, cobertura e prazo de vigência diferentes, devendo o comprador estar atento aos requisitos legais e aos procedimentos formais para acionar seus direitos.

A garantia estrutural, prevista no artigo 618 do Código Civil, cobre a solidez e a segurança da edificação por cinco anos a contar da entrega das chaves. Mesmo após esse período, se a perícia técnica comprovar que o defeito tem origem em falha latente de execução ou em materiais de baixa qualidade, a construtora pode ser responsabilizada judicialmente. Esse mecanismo protege o proprietário contra problemas graves que comprometam a estabilidade do prédio, como fissuras profundas, infiltrações estruturais ou colapsos parciais.

Por outro lado, a garantia de acabamento refere‑se aos componentes visíveis e ao funcionamento cotidiano do apartamento, como revestimentos, esquadrias, portas, janelas, revestimentos de gesso e instalações elétricas e hidráulicas. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o prazo para reclamar vícios aparentes de acabamento é de 90 dias, iniciando a contagem no momento em que o proprietário registra a ocorrência por meio de fotos, vídeos ou documentos formais e abre um chamado junto ao SAC da construtora.

Algumas empresas, como a MRV, oferecem prazos contratuais adicionais que podem chegar a 180 dias para itens específicos, como pintura externa ou esquadrias. O procedimento adotado geralmente inclui a documentação detalhada das falhas, o envio de e‑mail, carta registrada ou abertura de chamado no portal de pós‑venda, e a subsequente vistoria técnica agendada pela equipe de engenharia da construtora.

Caso a empresa se recuse a reparar ou não responda dentro do prazo legal, o consumidor pode recorrer ao Juizado Especial Cível ou à via judicial. A distinção entre vício aparente e vício oculto também é crucial. Vício aparente manifesta‑se imediatamente após a entrega, como um piso trincado ou uma tomada defeituosa, e deve ser comunicado de imediato para que o prazo de 90 dias seja mantido.

Vício oculto, por sua vez, só se revela com o uso prolongado, como infiltrações nas paredes internas ou falhas na impermeabilização da laje, podendo ser denunciado mesmo após o término do prazo de 90 dias, desde que comprovado por laudo técnico. Em situações complexas, recomenda‑se a contratação de um engenheiro civil ou arquiteto independente para elaborar um relatório técnico que fundamente a reclamação.

Vale ressaltar que reformas realizadas pelo proprietário que alterem as características originais do projeto - como demolição de paredes, troca de pontos hidráulicos ou elétricos e substituição de revestimentos - podem acarretar a perda da garantia nas áreas modificadas. Assim, o conhecimento detalhado das garantias, aliada à documentação adequada e ao cumprimento dos prazos legais, constitui a principal ferramenta para proteger o investimento imobiliário e garantir a qualidade da moradia





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