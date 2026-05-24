Ganley, o nadador de fisiculturismo icônico morto aos 22 anos

O nadador e influenciador esportivo Gabriel Ganley foi encontrado morto em seu apartamento na capital paulista, após longos treinos de fisiculturismo e garra insuperável. O talento precoce e o carisma contagiante de Ganley inspiraram gerações: o personagem do 'bebêzinho', conseguiu se tornar um ícone do mundo do fisiculturismo e influenciou muitos jovens com sua história. A SSP não encontrou sinais de violência, e informou que Ganley foi localizado por um amigo.

Ganley, um nadador de fisiculturismo icônico no Brasil e um dos influenciadores esportivos mais populares do país, foi encontrado morto em seu apartamento na capital paulista na madrugada desta segunda-feira.

Gabriel Ganley, conhecido como ' o bebêzinho ', tinha apenas 22 anos e alcançou seu potencial esportivo e profissional com uma dedicação e garra impressionantes. Seus vídeos compartilhados nas redes sociais com sua rotina de exercícios, dieta e objetivos de fitness ajudaram a levar jovens ao esporte e inspiraram gerações com sua autenticidade e energia contagiante. Gabriel Ganley deixou sua marca no mundo do fisiculturismo e influenciou muitos com sua história.

O bloqueio policial da Secretaria de Segurança Pública (SSP) localizou a vítima de um amigo, e não foram encontrados sinais de violência no local





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