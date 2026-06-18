Gana vence Panamá com gol nos acréscimos e lidera grupo na Copa do Mundo 2026

Resumo da partida entre Gana e Panamá pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, com análise do desempenho das equipes e contexto das seleções africanas no torneio.

No confronto entre Gana e Panamá pela Copa do Mundo, a seleção africana alcançou uma vitória suada por 1 a 0, com gol marcado nos acréscimos da segunda etapa.

A partida, que não correspondeu às expectativas otimistas baseadas em exibições anteriores de ambas as equipes, foi marcada mais pela transpiração do que pela inspiração. Gana, que vinha de uma série de resultados negativos no ano, conseguiu seu primeiro triunfo graças a uma jogada构造 quick counterattack pela esquerda. Semenyo, do Manchester City, lançou Brandon Thomas-Asante, do Coventry City, que finalizou e teve a defesa rebatida por Caleb Yirenkyi, garantindo o gol da vitória.

Panamá, por outro lado, repetiu as características observadas na derrota por 6 a 2 para o Brasil: coragem para atacar, mas falta de eficiência ofensiva e vulnerabilidade defensiva. A derrota impede que Panamá conquiste seu primeiro ponto em Copas do Mundo, sendo esta sua segunda participação. Com o resultado, as seleções africanas na Copa do Mundo de 2026 fecharam a primeira rodada com um aproveitamento de 37%: duas vitórias, quatro empates e três derrotas em nove jogos.

Gana lidera o grupo L ao lado da Inglaterra e enfrentará os ingleses na próxima rodada. Panamá jogará contra a Croácia, que busca recuperação. Além deste jogo,其他 notícias incluem um podcast sobre fome e desigualdade em favelas, declarações de um jogador da RD Congo sobre Cristiano Ronaldo, uma operação contra suplementos falsificados, redução da taxa de juros pelo Banco Central, condenação de um banco por golpe, e a vitória da Inglaterra sobre a Croácia com destaque para Kane





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