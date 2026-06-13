Gana intervém diplomaticamente após entrada de Thomas Partey ser negada no Canadá para a Copa do Mundo

O governo de Gana está em diálogo com o Canadá após o meio-campista Thomas Partey ter sua entrada negada para a estreia na Copa do Mundo, devido a acusações de estupro na Inglaterra.

O meio-campista ganês Thomas Partey , de 32 anos, foi impedido de entrar no Canadá para disputar a partida de estreia da seleção de Gana na Copa do Mundo contra o Panamá, marcada para a próxima semana.

A decisão das autoridades canadenses de imigração levou o governo de Gana a intervir diplomaticamente, emitindo uma nota oficial no sábado passado. No comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Gana reafirmou o princípio da presunção de inocência, considerando que a negativa de entrada baseada em acusações não comprovadas judicialmente levanta questões fundamentais de justiça e proporcionalidade. Partey enfrenta múltiplas acusações de estupro e agressão sexual na Inglaterra, pelas quais se declarou inocente.

O caso ainda aguarda julgamento, e o jogador, que atualmente defende o Villarreal da Espanha, continua em atividade normal. O governo ganês destacou que respeita o direito soberano do Canadá de aplicar suas leis de imigração, mas considera que a utilização de acusações não comprovadas, sem uma decisão judicial final, é desproporcional. Por isso, está buscando um diálogo diplomático ativo com as autoridades canadenses para reverter a situação.

Apesar da negativa, a seleção de Gana já havia recebido autorização dos Estados Unidos para que Partey entrasse no país durante a fase de grupos do torneio. O time ganês instalou seu centro de treinamento nos EUA, e a expectativa era que Partey se juntasse ao elenco para os jogos contra a Inglaterra, em Foxborough, Massachusetts, no dia 23 de junho, e contra a Croácia, na Filadélfia, em 27 de junho.

Com 16 gols em 58 partidas pela seleção, Partey é peça importante no ataque de Gana, tendo contribuído diretamente para a classificação à Copa do Mundo de 2026 com três gols nas eliminatórias. A decisão canadense, portanto, pode ter impacto significativo na campanha da equipe africana no torneio





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